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Молодежка "Анжи" победила "Уфу" в гостях - махачкалинцы добирались в столицу Башкирию на автобусе, проехав 2200 км

"Анжи" в матче 2-го тура молодежного первенства премьер-лиги победил "Уфу" со счетом 1:0.

Из-за финансовых проблем команда отправилась на выезд на автобусе, в столицу Башкирии она добиралась почти два дня и преодолела 2200 километров.

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2-й тур

"Уфа" – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:0)

Гол: Магомедов, 87.

Судья: ХАРИН (Вологда).

6 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Теги: УФА Анжи
Сегодня, 12:26
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№3 Написал: SVN (Сегодня, 13:37) #
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офигеть,молодцы ребята!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 13:10) #
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  •  (3)
online

Браво, парни из "Анжи" !!!!!!!!!! И за Дальнюю дорогу и за Победу!!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 12:28) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
с ума сойти. Я день на автобусе в Москву добирался и чуть не окуел от жизни.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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