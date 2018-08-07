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Эрнани: я буду бороться за место в составе "Зенита"

Бразильский полузащитник Эрнани заявил, что приложит все усилия, чтобы остаться в "Зените".

"Мне приятен интерес бразильских клубов. Но сейчас я игрок "Зенита" и мне нужно бороться за попадание в состав. Сегодня мое желание заключается в том, чтобы остаться в "Зените".

Это один из лучших клубов Европы. Здесь отличная инфраструктура и невероятный стадион, который помогает нам в каждой домашней игре, так как болельщики команды очень страстные. Все очень хорошо, я счастлив и готов показывать свой лучший футбол", — сказал Эрнани в интервью UOL Esporte.
Теги: Эрнани Зенит
Сегодня, 14:50
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(1)
№3 Написал: SVN (Сегодня, 15:44) #
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Эрнани закиснет,если в запасе будет сидеть.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 15:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ville тебе в помощь !


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:14) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Может и будет с него толк...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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