Новости партнеров

Вице-губернатор Санкт-Петербурга: стадион "Зенита" приносит доход около 1 млрд

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин остался доволен показателями рентабельности арены "Санкт-Петербург".

"На "Зенит" возложена обязанность оборудовать места общественного питания, модернизировать инженерные системы футбольного поля, закупить технику для обслуживания стадиона. За 5 лет клуб планирует вложить в стадион не менее 500 млн рублей.

Переезд на новый стадион уже обеспечил нам рекорд по посещаемости матчей: в среднем она превышала 44 тысячи человек, "Зенит" стал самым посещаемым клубом в истории нашей страны.

Доход от стадиона, о котором официально заявил менеджмент "Зенита", составил около 1 млрд рублей, то есть с учетом эксплуатационных расходов и доходности мы имеем абсолютно рентабельный проект!" — написал Албин в твиттере.

Твиттер Игоря Албина
Теги: Зенит
Сегодня, 15:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(3)
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Бывалый,
А меня-то как бесят такого рода заявления всяких вице-гнид.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№4 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 16:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
scorp
Так потому и бесят такие заявления, идиотизм которых автоматически ложится на зенит. Уж лучше бы молчали с такими откровениями
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Бывалый, Там все давно утрясено, схвачено и распределено. "Албин" тот еще вор и врун.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, если проект такой прибыльный, то зачем город отдал прибыль в частные руки, а не оставил себе для окупаемости строительства этого самого стадиона?))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: садник-безголовин (Сегодня, 15:46) #
  • -2
  •  (2)
online

СТАДИОН "ЗЕНИТА" ПРИНОСИТ ДОХОД ОКОЛО 1 МЛРД

Лично Миллеру, а городу достался куй на воротник, рубль в год и нищие детдома.
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.