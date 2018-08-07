Вице-губернатор Санкт-Петербурга: стадион "Зенита" приносит доход около 1 млрд

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин остался доволен показателями рентабельности арены "Санкт-Петербург"."На "Зенит" возложена обязанность оборудовать места общественного питания, модернизировать инженерные системы футбольного поля, закупить технику для обслуживания стадиона. За 5 лет клуб планирует вложить в стадион не менее 500 млн рублей.Переезд на новый стадион уже обеспечил нам рекорд по посещаемости матчей: в среднем она превышала 44 тысячи человек, "Зенит" стал самым посещаемым клубом в истории нашей страны.Доход от стадиона, о котором официально заявил менеджмент "Зенита", составил около 1 млрд рублей, то есть с учетом эксплуатационных расходов и доходности мы имеем абсолютно рентабельный проект!" — написал Албин в твиттере.