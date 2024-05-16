Как сообщает источник, Едвай стал игроком “Панатинаикоса”. Клуб из Греции выкупил у “Локомотива” защитника за 500 тысяч евро. Отмечается, что хорват подписал с “Панатинаикосом” контракт на три года.
Напомним, Едвай принадлежал московскому “Локомотиву” с 2021 года, когда перешел в московский клуб из “Байера”. По сведениям портала Transfermarkt, железнодорожники заплатили тогда за Тина четыре миллиона евро. Минувшим летом он на правах аренды перебрался в “Панатинаикос”.
Источник: “РБ Спорт”
“РБ Спорт”: “Панатинаикос” выкупил права на защитника Едвая у “Локомотива”
Греческий “Панатинаикос” выкупил права на защитника Тина Едвая у московского “Локомотива”.
Фото: "Матч ТВ"