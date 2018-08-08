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Что даст «Зениту» Лаксальт и почему трансфер забуксовал
Rusfootball.info представляет уругвайца, которого вы видели на чемпионате мира и которого уже давно называют первым приобретением нового спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты.
Игрок провёл сильный ЧМ, в том числе против сборной России (эвакуировал с поля Смольникова и неплохо играл по Фернандесу). Сейчас в «Дженоа» место в старте точно займёт Кришито, вопрос на какой позиции - крайний или крайний центральный защитник? В любом случае грифонам, судя по всему, нужны деньги и уругваец находится на своей пиковой цене (возраст 25 лет плюс сильный ЧМ).
Лаксальта описывают как очень цепкого и хорошего при игре 1 в 1 защитника. У уругвайца безусловно есть талант в отборе, он не просто агрессивно идёт в отбор, но вылавливает мяч у атакующего в ювелирной манере. Плюс хорошо читает возможное движение с мячом соперника и его дриблинг. НО, проигрыши 1 в 1 тоже есть. 1.1 по данным Опты - средние цифры. Лаксальт типичный атакующий краек с сильным уклоном со всеми сопутствующими атрибутами, часто оставляет зону за спиной пустой, ему нужен страхующий защитник, желательно при игре в пятёрке или страхующий опорник. У «Зенита» ни того, ни другого не будет (Нобоа уедет в кардиологию если будет постоянно делать ещё и это).
По цифрам уругваец не показывает ничего выдающегося. Мягко говоря, средние числа по ключевым передачам, ожидаемым голевым и ожидаемым голам на 90 минут. Крайне слабые длинные и в целом передачи, отдать разрезающую или просто проникающую передачу - это не про него. Но это маловажный аспект, в новом «Зените» есть сильные диспетчеры, плюс Маммана и Иванович с сильным первым пасом. По отборам в терминологии Instat 4.6 при 56% успешности - тоже средние цифры.
49% выигранных единоборств, причём у уругвайца есть манера при скоростной борьбе вставлять плечо вперёд, такие единоборства выглядят на грани и в случае проигрыша соперник не просто оставит Диего за спиной, но и продолжит атаку на скорости ведения. Иногда лучше сопровождать соперника по параллельной траектории (подчеркну, иногда, не всегда). Такие моменты были у Лаксальта всегда, их недооценит статистика и вы не увидите их на всевозможных нарезках. Это важно отметить, но сложно отнести к серьёзным минусам, в РПЛ у него будут значительно более слабые оппоненты, особенно по скорости.
Ещё о сильных сторонах Лаксальта:
1. Игра корпусом, борьба плечо в плечо. Уругваец всегда располагает корпус максимально неудобно для соперника, в этом нет системы или какой-то школы, это талант.
2. Навесы. Одно из немногих качеств, в котором он не уступает Кришито. По точности кроссов цифры у этих игроков аналогичные - 22% (29% по данным Instat. Всегда перед кроссом он оценивает ситуацию в штрафной, всегда адресат кросса четко прослеживается. В нынешнем «Зените» иногда смотрят в штрафную только Набиуллин и Жирков, Смольников действует по принципу - ну раз уж я и мяч здесь...а дальше традиционный 20-30 метровый перелёт мяча после подачи.
3. Обводки. 4,6 успешных обводки за матч по определению обводки от Instat (оно более широкое чем у Опты). Хорошие цифры для защитника.
Ещё о минусах. Лаксальт ярко выраженный левоногий футболист, он может закрыть любую позицию на левом фланге, но не в центре обороны и не на правом фланге. Слепить из него инвертированного вингера (левоногий игрок на правом фланге) с учетом его специфики скорее всего не получится, хотя ранее у него такой опыт был, но небольшой и не самый удачный.
Пожалуй, если предполагать о причинах затянувшегося трансфера, то эта самая явная. «Зениту» он нужен только как левый защитник, на более высоких позициях есть целая россыпь игроков на фланг - Мак, Ригони, Шатов и универсалы. Плюс уже сейчас понятно, что главная проблема у «Зенита» как раз на правом фланге. Тратить ли 20 млн евро в условиях финансового fair-play на одну не самую проблемную позицию? До восстановления Жиркова остаётся все меньше времени. Похоже, что ответ мы узнаем совсем скоро.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Игрок провёл сильный ЧМ, в том числе против сборной России (эвакуировал с поля Смольникова и неплохо играл по Фернандесу). Сейчас в «Дженоа» место в старте точно займёт Кришито, вопрос на какой позиции - крайний или крайний центральный защитник? В любом случае грифонам, судя по всему, нужны деньги и уругваец находится на своей пиковой цене (возраст 25 лет плюс сильный ЧМ).
Лаксальта описывают как очень цепкого и хорошего при игре 1 в 1 защитника. У уругвайца безусловно есть талант в отборе, он не просто агрессивно идёт в отбор, но вылавливает мяч у атакующего в ювелирной манере. Плюс хорошо читает возможное движение с мячом соперника и его дриблинг. НО, проигрыши 1 в 1 тоже есть. 1.1 по данным Опты - средние цифры. Лаксальт типичный атакующий краек с сильным уклоном со всеми сопутствующими атрибутами, часто оставляет зону за спиной пустой, ему нужен страхующий защитник, желательно при игре в пятёрке или страхующий опорник. У «Зенита» ни того, ни другого не будет (Нобоа уедет в кардиологию если будет постоянно делать ещё и это).
По цифрам уругваец не показывает ничего выдающегося. Мягко говоря, средние числа по ключевым передачам, ожидаемым голевым и ожидаемым голам на 90 минут. Крайне слабые длинные и в целом передачи, отдать разрезающую или просто проникающую передачу - это не про него. Но это маловажный аспект, в новом «Зените» есть сильные диспетчеры, плюс Маммана и Иванович с сильным первым пасом. По отборам в терминологии Instat 4.6 при 56% успешности - тоже средние цифры.
49% выигранных единоборств, причём у уругвайца есть манера при скоростной борьбе вставлять плечо вперёд, такие единоборства выглядят на грани и в случае проигрыша соперник не просто оставит Диего за спиной, но и продолжит атаку на скорости ведения. Иногда лучше сопровождать соперника по параллельной траектории (подчеркну, иногда, не всегда). Такие моменты были у Лаксальта всегда, их недооценит статистика и вы не увидите их на всевозможных нарезках. Это важно отметить, но сложно отнести к серьёзным минусам, в РПЛ у него будут значительно более слабые оппоненты, особенно по скорости.
Ещё о сильных сторонах Лаксальта:
1. Игра корпусом, борьба плечо в плечо. Уругваец всегда располагает корпус максимально неудобно для соперника, в этом нет системы или какой-то школы, это талант.
2. Навесы. Одно из немногих качеств, в котором он не уступает Кришито. По точности кроссов цифры у этих игроков аналогичные - 22% (29% по данным Instat. Всегда перед кроссом он оценивает ситуацию в штрафной, всегда адресат кросса четко прослеживается. В нынешнем «Зените» иногда смотрят в штрафную только Набиуллин и Жирков, Смольников действует по принципу - ну раз уж я и мяч здесь...а дальше традиционный 20-30 метровый перелёт мяча после подачи.
3. Обводки. 4,6 успешных обводки за матч по определению обводки от Instat (оно более широкое чем у Опты). Хорошие цифры для защитника.
Ещё о минусах. Лаксальт ярко выраженный левоногий футболист, он может закрыть любую позицию на левом фланге, но не в центре обороны и не на правом фланге. Слепить из него инвертированного вингера (левоногий игрок на правом фланге) с учетом его специфики скорее всего не получится, хотя ранее у него такой опыт был, но небольшой и не самый удачный.
Пожалуй, если предполагать о причинах затянувшегося трансфера, то эта самая явная. «Зениту» он нужен только как левый защитник, на более высоких позициях есть целая россыпь игроков на фланг - Мак, Ригони, Шатов и универсалы. Плюс уже сейчас понятно, что главная проблема у «Зенита» как раз на правом фланге. Тратить ли 20 млн евро в условиях финансового fair-play на одну не самую проблемную позицию? До восстановления Жиркова остаётся все меньше времени. Похоже, что ответ мы узнаем совсем скоро.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
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