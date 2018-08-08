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Хабиб Нурмагомедов поддержал "Анжи"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал "Анжи", который испытывает финансовые проблемы и может прекратить существование.

"Анжи" несет важнейшую социальную миссию в Дагестане. Своим примером футболисты "Анжи" дают людям надежду на лучшее будущее, клуб участвует в воспитании будущего поколения, пропагандирует здоровый образ жизни. Мы потеряли достаточно команд, нельзя допустить, чтобы Дагестан потерял свою. "Анжи" должен жить!" - написал Нурмагомедов в Инстаграме.
Теги: Анжи
Сегодня, 22:10
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Все поддерживают, но денег никто не даёт
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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