Олег Флегонтов: ничего у "Анжи" не изменилось

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил, что финансовая ситуация в клубе не изменилась и остается тяжелой.– Нет, ничего не изменилось. Финансовая ситуация остается тяжелой.– Пока никто к нам официально не обращался.