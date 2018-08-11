Новости партнеров

Олег Флегонтов: ничего у "Анжи" не изменилось

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил, что финансовая ситуация в клубе не изменилась и остается тяжелой.

– Нет, ничего не изменилось. Финансовая ситуация остается тяжелой.

– После акции "Анжи", живи" есть обращения в клуб с помощью?

– Пока никто к нам официально не обращался.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Анжи
Сегодня, 00:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.