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Федор Смолов: время проведенное в "Краснодаре" навсегда останется в моем сердце

Экс-нападающий "Краснодара" Федор Смолов выразил благодарность своему бывшему клубу.

"Хочу поблагодарить ФК "Краснодар" за три незабываемых года! Всех партнеров по команде, тренеров, персонал, руководство и болельщиков! Этот период навсегда останется в моем сердце!", — написал Смолов в своем инстаграме.

Смолов играл за "Краснодар" с 2015 года. За "быков" нападающий провел в общей сложности 101 официальный матч, забил 64 гола и отдал 21 результативную передачу.
Теги: Смолов Краснодар Локомотив
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