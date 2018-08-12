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Команда Тихонова остановила команду Карпина. "Ростов" - не претендент на высокие места?
После первых двух туров "Ростов" имел стопроцентные показатели по количеству набранных очков. Сегодня он мог единолично возглавить турнирную таблицу, но "Крылья Советов" не дали ему это сделать. Тем не менее, актуальность о серьезности намерении "ростовчан" в новом сезоне на стала меньше. Rusfootball.info анализирует футбол в исполнении подопечных Карпина и разбирается, есть ли у них игра, которая может позволить добиться многого.
Сегодняшний матч, так вышло, стал весьма показательным и любопытным с точки зрения его разбора, поскольку он поделился на две абсолютно равные по своей продолжительности части. В первом тайме "Ростов" был примерно в таких же условиях, как во встречах с "Ахматом" и ЦСКА, а во втором впервые в недавно стартовавшем чемпионате оказался в роли догоняющего, что существенно изменил стиль его действий. Но давайте начнем с более общих деталей, а именно с противостояния двух тренеров.
Андрей Тихонов и Валерий Карпин знакомы еще со времен "Спартака". Когда Тихонов проводил свой прощальный матч за "красно-белых", Карпин был генеральным директором клуба. Позднее Валерий Георгиевич стал главным тренером столичной команды, а Андрей Валерьевич вошел в его тренерский штаб. Сложно сказать, насколько большими друзьями и товарищами они являются, но в любом случае было интересно посмотреть за их первой игрой в статусе наставников разных команд.
Ее результат дает возможность говорить о том, что "Крылья Советов" оказались сильнее, но вряд ли корректно будет говорить о том, что победа "самарцев" оказалась тренерской. Тихонов в настоящее время сталкивается с большими кадровыми трудностями, а потому ему очень сложно придумывать что-то особенное. Главное - настроить каждого игрока на высокую самоотдачу и борьбу в каждом эпизоде. И именно в этом "Крылья" были лучше.
Карпин может предъявить претензии своим футболистами за излишнюю академичность, с которой они провели первый тайм. Да, такое случается с командами, которые борются за медали и еврокубки, но мы же после побед всего лишь в двух стартовых туров не приписываем "Ростов" к числу таковых, правда? Поэтому для Валерия Георгиевича очень важно понять причины, по которым его игроки были достаточно пассивны до пропущенного гола. Недопущение подобных ситуаций в дальнейшем, очевидно, поможет продвигаться вверх по турнирной таблице.
Что же касается состава, то, судя по всему, Карпин определился с основой практически на сто процентов. Единственным пока еще меняющимся звеном остается позиция одного из атакующих полузащитников - Калачев и Салетрос чередуются главным тренером. Все остальные игроки стабильно появляются в старте или оказываются на скамейке запасных. Исключения, конечно, тоже имеются, поскольку без травм в футболе не бывает. Так, например, сегодня на поле не смог выйти Юсупов - его заменил Гулиев.
Впрочем, схема игры "Ростова" выстроена таким образом, что вне зависимости от конкретных персон она является гибкой. То есть мы можем видеть бороздящих всю бровку Скопинцева и Паршивлюка, а можем видеть, как они остаются сзади, предоставляя право сместиться на фланг Ионову и Юсупову. При этом то слева, то справа, то по центру может появляться тот же Гулиев, который, имея за спиной опорника в лице Гацкана, получает свободу в перемещениях. Вариативность схемы - хороший признак успешной команды.
При этом у Карпина довольно-таки неплохой запас. Во встрече с "Крыльями Советов" Валерий Георгиевич усилил игру своей команды с помощью выхода Зуева и Мирзова. Первый придал большую динамику в атаке, второй не стеснялся брать дело на себя и пытался создавать голевые моменты за счет личного мастерства. Если бы не самоотверженность защитников самарского клуба, то после одного из прохода Мирзова мы бы говорили о спасенной ничье и о том, как здорово Карпин провел замену.
Но "Ростов" проиграл, а потому необходимо порассуждать и о его проблемах. В первом тайме хозяева матча действительно играли излишне академично и самоуспокоенно. Им не хватало агрессии, им не хватало скорости движений и скорости принятия решений. За 45 минут найдется один более-менее интересный эпизод, когда "ростовчане" убегали в быструю атаку, но и там все закончится на том, что Ионов будет очень долго думать, что делать с мячом.
Команда Карпина очень редко бьет по воротам и очень мало попадает в створ. Так было во встрече с "Ахматом", который полтора тайма играл в меньшинстве. Так было во встрече с ЦСКА, который подавляющее большинство времени был в статусе догоняющего, не закрывался в обороне и давал шанс для разящей контратаки. Так было и сегодня. До перерыва Конюхов вообще не вступал в игру, а после перерыва спокойно справлялся с угрозами "ростовчан", поскольку они были несерьезными. Над завершающим ударом, на последней и предпоследней передачами Карпину нужно еще много работать.
Но не стоит обделять вниманием и оборону. Ей все еще не хватает сбалансированности и стабильности. "Крылья Советов", например, активно атаковали через зону Вилюша и показали, что он может проседать и ошибаться под давлением соперника. А Ингасон допускал огрехи и без какого-либо прессинга - несколько раз при попытке сделать первый пас для начала новой атаки он просто дарил мяч "самарцам". Не преуспели защитники "Ростова" и в верховой борьбе. Один только Соболев выиграл больше единоборств в воздухе (6), чем Вилюш, Ингасон и Сигурдссон вместе взятые (4).
При этом никто не смог справиться с форвардом "Крыльев" в эпизоде с пропущенным голом. Паршивлюк, Сигурдссон и Ингасон оказались неспособны предотвратить проход и удар Соболева. А что будет в матчах, где "Ростову" будет противостоять не вышедший из ФНЛ клуб, не испытывающий проблемы ЦСКА, не игравший в меньшинстве "Ахмат", а, например, "Зенит" с Дзюбой или "Спартак" с Зе Луишем и Луисом Адриано?
Не очень здорово сегодня работало традиционное оружие "ростовчан" в виде стандартных положений. Ауты, кстати говоря, мы тоже должны отнести к ним, поскольку и с левого фланга, и с правого, находясь недалеко от штрафной, игроки "Ростова" всегда стараются забросить мяч в район 11-метровой отметки. Это может сработать в плюс для команды Карпина в какой-то момент, но пока этого не происходит. Точно так же, как не происходит особого выхлопа от подач с угловых и со штрафных - высокорослые игроки не цепляются за мячи, хотя тот же Калачев очень старательно забрасывает их на своих партнеров.
Другим фирменным способом забивать голы у "Ростова" являются проходы по флангам и навесы не со стандартов, а с игры. Именно с этой целью на поле выходят Скопинцев и Паршивлюк, которым зачастую на откуп отдается вся бровка. В матче с ЦСКА им двоим удалось организовать гол, который принес победу. В матче с "Крыльями" они сыграли хуже. Паршивлюк был активен в первом тайме, Скопинцев по-настоящему включился в игру уже после перерыва, но их стараний было недостаточно для чего-то результативного. Таким образом, пока мы имеем возможность говорить о нестабильности фланговых игроков "Ростова", которая в дальнейшем может сказаться на темпе набора очков.
Когда дело не идет у "бровочников", в центре внимания логично было бы ожидать кого-то из центральных атакующих полузащитников. У "Ростова" наиболее подходящим для этого кандидатом является Ионов, но пока что он отмечается больше статистическими достижениями, чем забитыми голами или голевыми передачами. Алексей выполняет большой объем беговой работы, совершает хорошие ускорения. За это ему плюс. Но достаточно часто его старания и усилия губит то, что он очень долго принимает решения. Мы уже говорили выше, что в игре против "Крыльев" все могло сложиться иначе, если бы еще в первом тайме Ионов вовремя расстался с мячом и не сорвал бы атаку три в три.
Во втором тайме "Ростов" впервые в этом сезоне оказался в роли догоняющего, и мы увидели, что он вполне себе способен не только играть от обороны. Да, самарский клуб сильно прижимался к своим воротам и не думал о контратаках. Но в том числе и по той причине, что сами "ростовчане" наконец-то забегали, начали использовать высокий прессинг и стали играть более агрессивно. Отыграться не удалось, но положительные моменты Карпин наверняка отметит. Для команды, претендующей на высокие места, важно уметь встрепенуться и усилить свою игру по ходу неудачно складывающейся встречи. Желательно, конечно, делать это до пропущенного гола, но это уже то, над чем надо работать тренерскому штабу.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Ростов"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Сегодняшний матч, так вышло, стал весьма показательным и любопытным с точки зрения его разбора, поскольку он поделился на две абсолютно равные по своей продолжительности части. В первом тайме "Ростов" был примерно в таких же условиях, как во встречах с "Ахматом" и ЦСКА, а во втором впервые в недавно стартовавшем чемпионате оказался в роли догоняющего, что существенно изменил стиль его действий. Но давайте начнем с более общих деталей, а именно с противостояния двух тренеров.
Карпин и Тихонов - впервые друг против друга
Андрей Тихонов и Валерий Карпин знакомы еще со времен "Спартака". Когда Тихонов проводил свой прощальный матч за "красно-белых", Карпин был генеральным директором клуба. Позднее Валерий Георгиевич стал главным тренером столичной команды, а Андрей Валерьевич вошел в его тренерский штаб. Сложно сказать, насколько большими друзьями и товарищами они являются, но в любом случае было интересно посмотреть за их первой игрой в статусе наставников разных команд.
Фото: Спорт-Экспресс
Ее результат дает возможность говорить о том, что "Крылья Советов" оказались сильнее, но вряд ли корректно будет говорить о том, что победа "самарцев" оказалась тренерской. Тихонов в настоящее время сталкивается с большими кадровыми трудностями, а потому ему очень сложно придумывать что-то особенное. Главное - настроить каждого игрока на высокую самоотдачу и борьбу в каждом эпизоде. И именно в этом "Крылья" были лучше.
Карпин может предъявить претензии своим футболистами за излишнюю академичность, с которой они провели первый тайм. Да, такое случается с командами, которые борются за медали и еврокубки, но мы же после побед всего лишь в двух стартовых туров не приписываем "Ростов" к числу таковых, правда? Поэтому для Валерия Георгиевича очень важно понять причины, по которым его игроки были достаточно пассивны до пропущенного гола. Недопущение подобных ситуаций в дальнейшем, очевидно, поможет продвигаться вверх по турнирной таблице.
Вариативность схемы и неплохой запас - плюсы "Ростова"
Что же касается состава, то, судя по всему, Карпин определился с основой практически на сто процентов. Единственным пока еще меняющимся звеном остается позиция одного из атакующих полузащитников - Калачев и Салетрос чередуются главным тренером. Все остальные игроки стабильно появляются в старте или оказываются на скамейке запасных. Исключения, конечно, тоже имеются, поскольку без травм в футболе не бывает. Так, например, сегодня на поле не смог выйти Юсупов - его заменил Гулиев.
Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"
Впрочем, схема игры "Ростова" выстроена таким образом, что вне зависимости от конкретных персон она является гибкой. То есть мы можем видеть бороздящих всю бровку Скопинцева и Паршивлюка, а можем видеть, как они остаются сзади, предоставляя право сместиться на фланг Ионову и Юсупову. При этом то слева, то справа, то по центру может появляться тот же Гулиев, который, имея за спиной опорника в лице Гацкана, получает свободу в перемещениях. Вариативность схемы - хороший признак успешной команды.
При этом у Карпина довольно-таки неплохой запас. Во встрече с "Крыльями Советов" Валерий Георгиевич усилил игру своей команды с помощью выхода Зуева и Мирзова. Первый придал большую динамику в атаке, второй не стеснялся брать дело на себя и пытался создавать голевые моменты за счет личного мастерства. Если бы не самоотверженность защитников самарского клуба, то после одного из прохода Мирзова мы бы говорили о спасенной ничье и о том, как здорово Карпин провел замену.
Мало ударов в створ и долгое принятие решений - минусы "Ростова"
Но "Ростов" проиграл, а потому необходимо порассуждать и о его проблемах. В первом тайме хозяева матча действительно играли излишне академично и самоуспокоенно. Им не хватало агрессии, им не хватало скорости движений и скорости принятия решений. За 45 минут найдется один более-менее интересный эпизод, когда "ростовчане" убегали в быструю атаку, но и там все закончится на том, что Ионов будет очень долго думать, что делать с мячом.
Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"
Команда Карпина очень редко бьет по воротам и очень мало попадает в створ. Так было во встрече с "Ахматом", который полтора тайма играл в меньшинстве. Так было во встрече с ЦСКА, который подавляющее большинство времени был в статусе догоняющего, не закрывался в обороне и давал шанс для разящей контратаки. Так было и сегодня. До перерыва Конюхов вообще не вступал в игру, а после перерыва спокойно справлялся с угрозами "ростовчан", поскольку они были несерьезными. Над завершающим ударом, на последней и предпоследней передачами Карпину нужно еще много работать.
Соболев > Вилюш + Ингасон + Сигурдссон. Вопросы к защите "Ростова"
Но не стоит обделять вниманием и оборону. Ей все еще не хватает сбалансированности и стабильности. "Крылья Советов", например, активно атаковали через зону Вилюша и показали, что он может проседать и ошибаться под давлением соперника. А Ингасон допускал огрехи и без какого-либо прессинга - несколько раз при попытке сделать первый пас для начала новой атаки он просто дарил мяч "самарцам". Не преуспели защитники "Ростова" и в верховой борьбе. Один только Соболев выиграл больше единоборств в воздухе (6), чем Вилюш, Ингасон и Сигурдссон вместе взятые (4).
При этом никто не смог справиться с форвардом "Крыльев" в эпизоде с пропущенным голом. Паршивлюк, Сигурдссон и Ингасон оказались неспособны предотвратить проход и удар Соболева. А что будет в матчах, где "Ростову" будет противостоять не вышедший из ФНЛ клуб, не испытывающий проблемы ЦСКА, не игравший в меньшинстве "Ахмат", а, например, "Зенит" с Дзюбой или "Спартак" с Зе Луишем и Луисом Адриано?
Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"
Навесы и стандарты - основная ударная сила
Не очень здорово сегодня работало традиционное оружие "ростовчан" в виде стандартных положений. Ауты, кстати говоря, мы тоже должны отнести к ним, поскольку и с левого фланга, и с правого, находясь недалеко от штрафной, игроки "Ростова" всегда стараются забросить мяч в район 11-метровой отметки. Это может сработать в плюс для команды Карпина в какой-то момент, но пока этого не происходит. Точно так же, как не происходит особого выхлопа от подач с угловых и со штрафных - высокорослые игроки не цепляются за мячи, хотя тот же Калачев очень старательно забрасывает их на своих партнеров.
Другим фирменным способом забивать голы у "Ростова" являются проходы по флангам и навесы не со стандартов, а с игры. Именно с этой целью на поле выходят Скопинцев и Паршивлюк, которым зачастую на откуп отдается вся бровка. В матче с ЦСКА им двоим удалось организовать гол, который принес победу. В матче с "Крыльями" они сыграли хуже. Паршивлюк был активен в первом тайме, Скопинцев по-настоящему включился в игру уже после перерыва, но их стараний было недостаточно для чего-то результативного. Таким образом, пока мы имеем возможность говорить о нестабильности фланговых игроков "Ростова", которая в дальнейшем может сказаться на темпе набора очков.
Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"
Ионов - бегает быстро, бегает много, толку мало
Когда дело не идет у "бровочников", в центре внимания логично было бы ожидать кого-то из центральных атакующих полузащитников. У "Ростова" наиболее подходящим для этого кандидатом является Ионов, но пока что он отмечается больше статистическими достижениями, чем забитыми голами или голевыми передачами. Алексей выполняет большой объем беговой работы, совершает хорошие ускорения. За это ему плюс. Но достаточно часто его старания и усилия губит то, что он очень долго принимает решения. Мы уже говорили выше, что в игре против "Крыльев" все могло сложиться иначе, если бы еще в первом тайме Ионов вовремя расстался с мячом и не сорвал бы атаку три в три.
Во втором тайме "Ростов" впервые в этом сезоне оказался в роли догоняющего, и мы увидели, что он вполне себе способен не только играть от обороны. Да, самарский клуб сильно прижимался к своим воротам и не думал о контратаках. Но в том числе и по той причине, что сами "ростовчане" наконец-то забегали, начали использовать высокий прессинг и стали играть более агрессивно. Отыграться не удалось, но положительные моменты Карпин наверняка отметит. Для команды, претендующей на высокие места, важно уметь встрепенуться и усилить свою игру по ходу неудачно складывающейся встречи. Желательно, конечно, делать это до пропущенного гола, но это уже то, над чем надо работать тренерскому штабу.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Ростов"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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