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Кристиан Нобоа: когда я ушёл, Манчини начал говорить, что у него нет игрока с пасом вперёд. А я?

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа вспомнил, что в прошлом сезоне после ухода в аренду в "Рубин" тогдашний тренер питерцев жаловался на отсутствие игрока его плана.

- Если бы в "Зените" не поменялся тренер, вы бы сейчас были в "Рубине"?

- Не знаю, у меня ещё 2 года контракта с "Зенитом". Я вернулся и работаю с командой. В прошлом году, когда я ушёл и когда Лео Паредес не мог играть, Манчини говорил, что у него нет игрока, который может отдать передачу вперёд. А я? Я был. Но не играл. А когда ушёл, сказали, что такого футболиста нет, - заявил на русском языке Нобоа в эфире программы "После Футбола" на "Матч ТВ".
Теги: Нобоа Зенит Манчини
Сегодня, 21:35
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(3)
№10 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Негритосикам висеть болтая черными ногами на каждом дереве!

Не согласен - любой негр в тыщщу раз лучше советской чурки
Вспомни Дрогба, хотя бы или НАШЕГО Халка
Напомни хоть одну чурку, корорая действительно играет в футбол ?Только не вспоминай Фазулина ))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: сеноповал
Ужасно то, что в нашем Зените появились чурбаны, через которых падаль ворует деньги в открытую, без страка
Ведь ни один чурбан никогда не будет играть в нашем клубе
СМЕРТЬ ВОРАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Подпишусь под каждым словом и ещё надбавлю. Негритосикам висеть болтая черными ногами на каждом дереве!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
ужасно.

Ужасно то, что в нашем Зените появились чурбаны, через которых падаль ворует деньги в открытую, без страка
Ведь ни один чурбан никогда не будет играть в нашем клубе
СМЕРТЬ ВОРАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: oyster (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (3)

Возвращайся в Рубин

Здесь ты ноль...Go home
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:16) #
  • +1
  •  (1)
online

А я? Я был. Но не играл.

Не играл я но был. Какой-то странный человек усадил на лавку, прямо мордой ткнул в газон, ужасно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 22:09) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Ой-вей
всплыл, пробулькал что-то..

Этого петушару банят, а он как маклауд из говна востает sweat_smile


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:57) #
  • -1
  •  (5)
online

Гавнеца на вентилятор, милое дело.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:53) #
  • -6
  •  (10)
online

Унитазный лепехо всплыл)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 21:46) #
  • -3
  •  (11)

И сколько ты пасов отдал в том, этом, предыдущем году ...голевых по годам ...?!
1-2 в год, постоянные обрезы, навесы вообще не твое, ну удар есть со штрафного и то не прям что бы супер и все ....раздавальщик пассов ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:39) #
  • +3
  •  (11)
online

Чо теперь про этого паразита вспоминать? )))

Манчини конеш какие- то абсурдные решения принимал. Не могу сказать про Дзюбу- правильно или неправильно, Все- таки Дзюба стал героем после ЧМ. А вот игнор Шатова и Нобоа- это реальный саботаж. От Нобоа ни один топ клуб РПЛ не отказался бы , как игроке основы.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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