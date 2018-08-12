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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кристиан Нобоа: когда я ушёл, Манчини начал говорить, что у него нет игрока с пасом вперёд. А я?
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа вспомнил, что в прошлом сезоне после ухода в аренду в "Рубин" тогдашний тренер питерцев жаловался на отсутствие игрока его плана.
- Если бы в "Зените" не поменялся тренер, вы бы сейчас были в "Рубине"?
- Не знаю, у меня ещё 2 года контракта с "Зенитом". Я вернулся и работаю с командой. В прошлом году, когда я ушёл и когда Лео Паредес не мог играть, Манчини говорил, что у него нет игрока, который может отдать передачу вперёд. А я? Я был. Но не играл. А когда ушёл, сказали, что такого футболиста нет, - заявил на русском языке Нобоа в эфире программы "После Футбола" на "Матч ТВ".
- Если бы в "Зените" не поменялся тренер, вы бы сейчас были в "Рубине"?
- Не знаю, у меня ещё 2 года контракта с "Зенитом". Я вернулся и работаю с командой. В прошлом году, когда я ушёл и когда Лео Паредес не мог играть, Манчини говорил, что у него нет игрока, который может отдать передачу вперёд. А я? Я был. Но не играл. А когда ушёл, сказали, что такого футболиста нет, - заявил на русском языке Нобоа в эфире программы "После Футбола" на "Матч ТВ".
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