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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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ЦСКА завершил 2017 год с убытками в 27,9 миллиона долларов
ЦСКА завершил 2017 год с убытками в 27,9 миллиона долларов.
Отчетность компании опубликована на портале корпоративного реестра Великобритании UK Companies House. В 2016 году была зафиксирована прибыль 14,3 миллиона долларов.
В 2017 году компания показала чистые финансовые расходы почти в 3,5 миллиона долларов против доходов в 942 тысячи годом ранее. Чистые финансовые затраты увеличились с 9 миллионов в 2016 году до 14,4 миллиона в 2017 году. Сократились доходы от трансфера игроков с 26 миллионов в 2016 году до 2,3 миллиона.
В 2016 году компания заработала более 23 миллионов на трансфере Ахмеда Мусы, еще по миллиону - Сейду Думбья и Карлоса Страндберга.
Согласно документу, доход компании за 2017 год составил 76,3 миллиона долларов против 57,69 миллиона по итогам 2016 года, операционные расходы сократились с 91 до 89,5 миллиона. Операционные убытки, таким образом, сократились с 33,3 до 13,1 миллиона.
РБК
Отчетность компании опубликована на портале корпоративного реестра Великобритании UK Companies House. В 2016 году была зафиксирована прибыль 14,3 миллиона долларов.
В 2017 году компания показала чистые финансовые расходы почти в 3,5 миллиона долларов против доходов в 942 тысячи годом ранее. Чистые финансовые затраты увеличились с 9 миллионов в 2016 году до 14,4 миллиона в 2017 году. Сократились доходы от трансфера игроков с 26 миллионов в 2016 году до 2,3 миллиона.
В 2016 году компания заработала более 23 миллионов на трансфере Ахмеда Мусы, еще по миллиону - Сейду Думбья и Карлоса Страндберга.
Согласно документу, доход компании за 2017 год составил 76,3 миллиона долларов против 57,69 миллиона по итогам 2016 года, операционные расходы сократились с 91 до 89,5 миллиона. Операционные убытки, таким образом, сократились с 33,3 до 13,1 миллиона.
РБК
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