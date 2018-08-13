Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

ЦСКА завершил 2017 год с убытками в 27,9 миллиона долларов

ЦСКА завершил 2017 год с убытками в 27,9 миллиона долларов.

Отчетность компании опубликована на портале корпоративного реестра Великобритании UK Companies House. В 2016 году была зафиксирована прибыль 14,3 миллиона долларов.

В 2017 году компания показала чистые финансовые расходы почти в 3,5 миллиона долларов против доходов в 942 тысячи годом ранее. Чистые финансовые затраты увеличились с 9 миллионов в 2016 году до 14,4 миллиона в 2017 году. Сократились доходы от трансфера игроков с 26 миллионов в 2016 году до 2,3 миллиона.

В 2016 году компания заработала более 23 миллионов на трансфере Ахмеда Мусы, еще по миллиону - Сейду Думбья и Карлоса Страндберга.

Согласно документу, доход компании за 2017 год составил 76,3 миллиона долларов против 57,69 миллиона по итогам 2016 года, операционные расходы сократились с 91 до 89,5 миллиона. Операционные убытки, таким образом, сократились с 33,3 до 13,1 миллиона.

РБК
Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
18
(3)
№18 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Смотрю в комментариях сообщения мощных финансовых аналитиков и остроумных людей.
Правда аналитика уровня разливухи, а остроты уровня Петросяна, но споры не утихает....
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№17 Написал: 1942 (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: molot327
Цитата: К.А.
в том,что получаете больше,чем заслужили.

Это ты врешь. И сам знаешь, что врешь.

ну что старый пердуп..пипец твоему гандон клубу
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№16 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 19:51) #
  • 0
  •  (4)

Согласно документу, доход компании за 2017 год составил 76,3 миллиона долларов против 57,69 миллиона по итогам 2016 года, операционные расходы сократились с 91 до 89,5 миллиона. Операционные убытки, таким образом, сократились с 33,3 до 13,1 миллиона.


То есть ЦСКА закончил 2017 год гораздо лучше, чем 2016, несмотря на отсутствие больших продаж игроков.

Хорошая тенденция. 2018 должен быть еще лучше, уичитывая продажи Головина и Витиньо.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: Quincy (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
molot327,
мы разные матчи смотрели,видимо.

В том то и фокус что они матчи не смотрят,они только счёт смотрят,победил Цска значит тут весь табун скачет,проиграли,значит по теткиным амбарам сидят
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№14 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
molot327,
мы разные матчи смотрели,видимо.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№13 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (6)

Скоро ЦСКА объявит себя банкротом...ЖДЕМ!
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№12 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:30) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
в том,что получаете больше,чем заслужили.

Это ты врешь. И сам знаешь, что врешь.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№11 Написал: командир (Сегодня, 19:25) #
  • 0
  •  (4)

А где же остальные ? Все в шоколаде?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:23) #
  • -2
  •  (6)

Если Гнидер не продаст конюшню, то последствия непредсказуемы..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:22) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
cska1971,
в том,что получаете больше,чем заслужили.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (5)
online

К.А.,
Глупости в чём?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№7 Написал: Quincy (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ну а как вы хотели,ипотеку нужно оплачивать вовремя,иначе можно без стадиона остаться
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
cska1971,
да ну,глупости.в матче с ентсеем на ничью не наиграли.однако же...


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:57) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот КБ Матроскин
а дальше ФНЛ

Только после вас.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (8)
online

Кот КБ Матроскин,
Дальше будет то, на что наиграем...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№3 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:45) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
18 год будет плюсовым.

а дальше ФНЛ
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:41) #
  • -4
  •  (10)
online

Lord_Vik,
Ну, 18 год будет плюсовым. А вот дальше...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дальше хуже
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.