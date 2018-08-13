Виктор Классон: мы должны стать еще более сплоченной командой, чтобы побеждать без Смолова

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал победу над "Уфой" (1:0), передает корреспондентМы знали, что у "Уфы" сильная оборона, но мы провели хорошую игру. Мы создали много моментов и создали их столько, сколько было нужно для победы.- Потеря Федора достаточно большая. Мы должны стать еще более сплоченной командой, чтобы побеждать без него. И сегодня мы вместе с партнерами хорошо сыграли. Надеюсь, мы и дальше будем играть хорошо.- Я считаю, что мы играли неплохо. У нас было три гостевых матча, и мы набрали шесть очков. Это хороший результат. Следующая игра против "Спартака". Мы постараемся выиграть.- Да, конечно. Но сегодня мы уже играли лучше, чем в предыдущих матчах. Мы уже больше владеем мячом, у нас лучше стали командные взаимодействия. Дальше будет еще лучше.