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Виктор Классон: мы должны стать еще более сплоченной командой, чтобы побеждать без Смолова

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал победу над "Уфой" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info

Мы знали, что у "Уфы" сильная оборона, но мы провели хорошую игру. Мы создали много моментов и создали их столько, сколько было нужно для победы.

- это первая игра без Смолова. Как вам игралось без капитана?

- Потеря Федора достаточно большая. Мы должны стать еще более сплоченной командой, чтобы побеждать без него. И сегодня мы вместе с партнерами хорошо сыграли. Надеюсь, мы и дальше будем играть хорошо.

- Старт сезона был не лучшим для "Краснодара". Следующая игра у вас против "Спартака". Сможете ли вы победить?

- Я считаю, что мы играли неплохо. У нас было три гостевых матча, и мы набрали шесть очков. Это хороший результат. Следующая игра против "Спартака". Мы постараемся выиграть.

- Если говорить о качестве игры, то кажется, что ваша команда еще находится в процессе строения.

- Да, конечно. Но сегодня мы уже играли лучше, чем в предыдущих матчах. Мы уже больше владеем мячом, у нас лучше стали командные взаимодействия. Дальше будет еще лучше.
Теги: Классон Краснодар УФА
Сегодня, 20:02
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