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Кто главный неудачник?



 

На красный свет. Сборная неудачников 3-го тура

Обычно игроки, оставляющие свои команды в меньшинстве, автоматом попадают в сборную неудачников, но на этот раз пришлось выбирать. Уход некоторых, например Рамиреса, Кузяева и Берхамова, не сказался на игре команды отрицательно. Rusfootball.info — о тех, из-за кого команды недобрали очков.

Вратарь: Александр Беленов («Уфа»)

Всё шло к тому, что «Уфа» не пропустит и в третьем туре, но Александр Пуцко вынес мяч прямо на ногу Вандерсону, который оперативно ударил в ближний угол. Не так уж и сильно — Беленов должен был перекрывать путь мячу, но, как это часто бывает, 2-метровый вратарь не успел сложиться.

Защитники:


Фёдор Кудряшов («Рубин»)

Жертва гениальной техники Эрика Бикфалви Алексей Козлов позже исправился голевой передачей, да и 2 футболиста сыгравшей вничью команды — перебор. Поэтому здесь 2 футболиста «Рубина». Фёдор Кудряшов хорошо провёл первый тайм на непривычном фланге, но в концовке пошёл в подкат под Эльмира Набиуллина и в результате собственного фола вывел себя из строя. Устинов полноценно заменить Кудряшова не смог.

Никита Чернов (ЦСКА)

Оборона «армейцев» действовала неплохо на старте сезона, но в третьем туре Михаил Костюков с Дарко Бодулом отжигали как могли. В первом тайме Чернов просто смотрел, как Костюков выбегает на прострел справа и едва не опережает Акинфеева, а во втором — пустил нападающего за спину, за что был наказан голом. Ошибки в Тюмени допускали и Бекао с Магнуссоном, так что Чернов здесь во многом по совокупности ошибок обороны «красно-синих».

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Финалист чемпионата мира в «Оренбурге» был сам не свой. К тому, что «Локомотив» не забивает, все уже привыкли, а вот к проблемам в обороне — нет. В начале встречи Козлов играючи уходил от Чорлуки, а затем Маляров просто уничтожил Ведрана у углового флажка и заставил того обхватывать живот соперника, лёжа за пределами поля. Во втором тайме «Локо» также испытывал трудности в зоне Чорлука (в большей степени из-за Лысова), но и по голу Чуканова к хорвату можно предъявить претензии.

Хорен Байрамян («Рубин»)

За позицию левого защитника завязалась острая борьба: Михаил Лысов провально вышел на замену в Оренбурге, Кристиан Рамирес умудрился получить красную за затяжку времени, но латераль «Рубина» на флажке выиграл конкуренцию. Отобрав мяч у Артёма Дзюбы, он начал ставить гиганту свой небольшой корпус, но потерял контроль над мячом, за что его команда поплатилась поражением.



Полузащитники:


Кирилл Набабкин (ЦСКА)

«Армейцы» всё равно не проиграли в Тюмени, но и за победу побороться не могли из-за того, что опытный вице-капитан команды показал молодёжи, как делать не надо. После обыденного стыка с Огуде Набабкин лягнул соперника, получил заслуженную красную. Если он ещё и пропустит не один матч, то и без того аховая кадровая ситуация в центре поля станет для Гончаренко катастрофической.

Олег Иванов («Ахмат»)

Матчи в Туле для Олега Иванова заканчиваются плохо. Весной он получил удар от своего партнёра, но вместо того, чтобы выбить мяч в аут, понадеялся на джентльменство соперников и подарил «Арсеналу» победный гол.

Новая игра против туляков начиналась прекрасно: Олег забил мяч, следом Берхамов получил красную (одну из жёлтых — за фол на Иванове). Именно он должен был попасть в сборную неудачников, но во втором тайме всё перевернулось: хозяева сравняли счёт, а затем Бакаев торжественно пробежался до чужих ворот в сопровождении Иванова. Понятно, почему Олег уступил в скоростном забеге, но почему он не сфолил в центре поля, когда не пахло ни красной, ни голом, который привёл к поражению?

Фёдор Черных («Динамо»)

Не сказать, что бело-голубые заслуживали победы в Екатеринбурге, но всё-таки 2 упущенных литовцем голевых момента не остались незамеченными. При счёте 0:1 он не воспользовался подарком Емельянова, зарядив мяч на трибуны метров с 10. А уже при ничейном результате Фёдор вполне мог приносить команде победу, но после отличного прорыва и правильного парашютика угодил в штангу.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Были сомнения насчёт включения в сборную неудачников Дарко Бодула — он оказался жертвой симуляции Фернандеса, но отличные действия в остальных эпизодах матча всё-таки перевесили. Поэтому в сборной неудачников сыгравший действительно плохо лидер чемпиона, который после трёх туров остатётся единственной до сих пор не забивавшей командой. Причём ещё и сыгравшей в Суперкубке.



Нападающие:


Андрес Понсе («Анжи»)

Махачкалинцы не нанесли ни одного удара в направлении ворот «Спартака» даже в равных составах, а после безумного прыжка венесуэльца в ноги Глушакову даже не переходили центр поля. Сам Понсе позже извинился перед Денисом и заверил, что не хотел нанести ему травму, но извиниться стоит и перед командой.

Алексей Ионов («Ростов»)

Попавший в штангу оренбургских ворот Фёдор Смолов мог бы попасть в нашу сборную, но здесь уже есть 2 его партнёра. А вот из ростовчан нет никого, хотя после двух побед команда Карпина смотрелась явным фаворитом домашнего матча с «Крыльями». Алексей бегал много, но без особого толку, а после 20 минут навала во втором тайме был заменён на Зуева.

На красный свет. Сборная неудачников 3-го тура


Тренер: Юрий Сёмин («Локомотив»)


Собственно, тут без особых вариантов: Юрий Палыч наконец получил в своё распоряжение бомбардира, но от 390-минутной «сухой» серии это «Локомотив» не спасло.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: ФК "Рубин", Александр Погребняк/ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив Рубин ЦСКА
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