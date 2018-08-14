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В. Березуцкий: от футбольного мяча уже тошнит

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о своем будущем.

"От футбольного мяча меня уже тошнит. Если вижу его, мне становится страшно.

У меня была замечательная карьера, все хорошо, вечно играть в футбол невозможно. Не хочется падать в уровне до ФНЛ или второй лиги, не хочется портить репутацию.

Надеюсь, я вернусь к футболу. Предложения уже поступали. Но сейчас пока отдыхаю", — сказал Березуцкий.

Sport24
Теги: Березуцкий В.
Сегодня, 17:40
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(3)
№8 Написал: miktar (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (1)

Василий или становись комментатором или не надо ТАКИХ комментариев...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 19:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
от братьев буратин то как тошнит
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
До чего ЦСКА доводит. Клуб курильщика.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:32) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
170 лет в вечном рабстве у Харьковского - что вы хотите
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: tuner (Сегодня, 18:08) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Это уже пошли тексты бизнесмена. Хорошо, когда есть запасной вариант как целебное средство от тошноты.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 18:07) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
знал бы он как тошнит от штукатурки за 40 000 в месяц... и рублей, а не долларов
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:04) #
  • -3
  •  (3)
online

Лукавит Вася, ой лукавит. Тошнит от страха - это что-то новое.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:53) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
От футбольного мяча меня уже тошнит.
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Не надо было его жрать
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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