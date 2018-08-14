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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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В. Березуцкий: от футбольного мяча уже тошнит
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о своем будущем.
"От футбольного мяча меня уже тошнит. Если вижу его, мне становится страшно.
У меня была замечательная карьера, все хорошо, вечно играть в футбол невозможно. Не хочется падать в уровне до ФНЛ или второй лиги, не хочется портить репутацию.
Надеюсь, я вернусь к футболу. Предложения уже поступали. Но сейчас пока отдыхаю", — сказал Березуцкий.
Sport24
"От футбольного мяча меня уже тошнит. Если вижу его, мне становится страшно.
У меня была замечательная карьера, все хорошо, вечно играть в футбол невозможно. Не хочется падать в уровне до ФНЛ или второй лиги, не хочется портить репутацию.
Надеюсь, я вернусь к футболу. Предложения уже поступали. Но сейчас пока отдыхаю", — сказал Березуцкий.
Sport24
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