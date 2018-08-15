Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Кержаков: я вроде и работаю в структуре "Зенита", но свои функции не понимаю

Cтарший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал о своей роли в "Зените".

"Я вроде и работаю в структуре "Зенита", но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было.

Поэтому я даже не знаю, какое отношение я теперь имею к Академии клуба. Раньше я занимался просмотром детей самых младших возрастов", - цитирует Кержакова Фонтанка.
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 15:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он хоть немного подумал перед тем как это сказать?


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Функции не понимаю, но деньги капают регулярно


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:26) #
  • -2
  •  (6)

но денежка ж капает? так чего тогда париться


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.