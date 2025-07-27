"Заболотного справедливо критикуют за красную карточку. Вроде была обычная борьба, но не успел к мячу, нога попадает в соперника. По современным правилам тут легко можно показать красную карточку. Нужно быть аккуратнее", - приводит слова Булыкина "Чемпионат".
Вчера, 26 июля, московский "Спартак" на своем поле уступил калининградской "Балтике" во 2 туре чемпионата России со счетом 0:3. Форвард красно-белых Антон Заболотный получил прямую красную карточку после видеопросмотра на 11 минуте встречи, команда Деяна Станковича заканчивала матч вдевятером - во втором тайме с поля был удален полузащитник Маркиньос.
Антон Заболотный перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно и заключил контракт по схеме "1+1". Ранее форвард выступал за подмосковные "Химки".
Булыкин: Заболотного справедливо критикуют
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал нападающего "Спартака" Антона Заболотного за удаление в матче 2 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"