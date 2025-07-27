Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
2 - 1 2 1
АхматПерерыв
Оренбург
17:30
Динамо МхНе начат
Рубин
20:00
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Нефтехимик
17:00
ТорпедоНе начат
Родина
18:30
Спартак КостромаНе начат
Факел
19:00
УфаНе начат

Булыкин: Заболотного справедливо критикуют

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал нападающего "Спартака" Антона Заболотного за удаление в матче 2 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Заболотного справедливо критикуют за красную карточку. Вроде была обычная борьба, но не успел к мячу, нога попадает в соперника. По современным правилам тут легко можно показать красную карточку. Нужно быть аккуратнее", - приводит слова Булыкина "Чемпионат".

Вчера, 26 июля, московский "Спартак" на своем поле уступил калининградской "Балтике" во 2 туре чемпионата России со счетом 0:3. Форвард красно-белых Антон Заболотный получил прямую красную карточку после видеопросмотра на 11 минуте встречи, команда Деяна Станковича заканчивала матч вдевятером - во втором тайме с поля был удален полузащитник Маркиньос.

Антон Заболотный перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно и заключил контракт по схеме "1+1". Ранее форвард выступал за подмосковные "Химки".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится