Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
2 - 1 2 1
АхматПерерыв
Оренбург
17:30
Динамо МхНе начат
Рубин
20:00
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Нефтехимик
17:00
ТорпедоНе начат
Родина
18:30
Спартак КостромаНе начат
Факел
19:00
УфаНе начат

В "Локомотиве" высказались о победе команды над "Краснодаром"

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов прокомментировал победу команды над "Краснодаром" во 2 туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Отличная игра была. Пока все хорошо. Что еще добавить. Темп игры был очень высоким. Даже неожиданно для начала чемпионата. Из всех игр, которые я смотрел, она была самой боевой. На скоростях. Мне очень понравилось", - цитирует Филатова "СЭ".

Вчера, 26 июля, московский "Локомотив" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:1 - дубль на свой счет в той встрече записал полузащитник Алексей Батраков, забитым мячом в составе южан отметился Мозес Кобнан Дэвис.

По итогам сезона-2024/2025 южане впервые в истории стали чемпионами страны, команда Михаила Галактионова расположилась на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. В 1 туре чемпионата страны текущего сезона "железнодорожники" со счетом 3:0 разгромили "Сочи", а "быки" с аналогичным счетом одержали победу над "Пари НН".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится