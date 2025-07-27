"Отличная игра была. Пока все хорошо. Что еще добавить. Темп игры был очень высоким. Даже неожиданно для начала чемпионата. Из всех игр, которые я смотрел, она была самой боевой. На скоростях. Мне очень понравилось", - цитирует Филатова "СЭ".
Вчера, 26 июля, московский "Локомотив" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:1 - дубль на свой счет в той встрече записал полузащитник Алексей Батраков, забитым мячом в составе южан отметился Мозес Кобнан Дэвис.
По итогам сезона-2024/2025 южане впервые в истории стали чемпионами страны, команда Михаила Галактионова расположилась на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. В 1 туре чемпионата страны текущего сезона "железнодорожники" со счетом 3:0 разгромили "Сочи", а "быки" с аналогичным счетом одержали победу над "Пари НН".
В "Локомотиве" высказались о победе команды над "Краснодаром"
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов прокомментировал победу команды над "Краснодаром" во 2 туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"