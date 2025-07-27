По информации источника, защитник Бахтиер Зайнутдинов прошел медосмотр для завершения перехода в московское "Динамо", сумма сделки составит 3 миллиона евро.
В прошлом сезоне Бахтиер Зайнутдинов вышел на поле в 12 матчах в составе турецкого "Бешикташа" и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3 миллиона евро. Ранее защитник выступал за ЦСКА, "Ростов" и футбольный клуб "Астана".
Источник: "РБ Спорт".
Зайнутдинов прошел медосмотр для завершения перехода в "Динамо" - источник
Защитник Бахтиер Зайнутдинов в ближайшее время перейдет в московское "Динамо".
Фото: Global Look Press