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Зайнутдинов прошел медосмотр для завершения перехода в "Динамо" - источник

Защитник Бахтиер Зайнутдинов в ближайшее время перейдет в московское "Динамо".
Фото: Global Look Press
По информации источника, защитник Бахтиер Зайнутдинов прошел медосмотр для завершения перехода в московское "Динамо", сумма сделки составит 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Бахтиер Зайнутдинов вышел на поле в 12 матчах в составе турецкого "Бешикташа" и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3 миллиона евро. Ранее защитник выступал за ЦСКА, "Ростов" и футбольный клуб "Астана".

Источник: "РБ Спорт".

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