По информации источника, полузащитник сборной Гваделупы Маркус Коко близок к переходу в "Акрон" - футболист прошел медосмотр в Англии и ожидает оформления рабочей визы.
Ранее Маркус Коко выступал за французский клуб "Нант", в составе которого провел 152 матча и отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро, на счету полузащитника 6 матчей в составе сборной Гваделупы, ранее он выступал за национальную команду Франции до 21 года.
Источник: Sport24.
Полузащитник сборной Гваделупы может перейти в "Акрон"
Полузащитник Маркус Коко может перейти в тольяттинский "Акрон".
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