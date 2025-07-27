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Челестини ответил на вопрос о возможном переходе Садулаева в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о возможном переходе полузащитника "Ахмата" Лечи Садулаева.
Фото: ФК "Ахмат"
"Я его прекрасно знаю, что он хорошо может сыграть один в один, качественно действует в финальной трети. Не буду за ним следить (персонально), буду следить за своей командой, чтобы мы победили, чтобы Лечи не смог как-то нас огорчить, ничего против нас не сделал. Будем смотреть на общекомандные действия", - приводит слова Челестини "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что полузащитник грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев в летнее трансферное окно может перейти в ЦСКА за 7-8 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист вышел на поле в составе грозненцев в 35 встречах и отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.

Сегодня, 27 июля, ЦСКА примет на домашнем поле грозненский "Ахмат" в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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