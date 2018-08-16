Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком третьего тура РПЛ

По итогам голосования в официальном сообществе РПЛ во ВКонтакте болельщики признали Артема Дзюбу лучшим игроком прошедшего тура.Нападающий отдал голевую передачу в матче с "Рубином" (1:0).Дзюба набрал 14 276 голосов (36,4%).