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Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком третьего тура РПЛ

По итогам голосования в официальном сообществе РПЛ во ВКонтакте болельщики признали Артема Дзюбу лучшим игроком прошедшего тура.

Нападающий отдал голевую передачу в матче с "Рубином" (1:0).

Дзюба набрал 14 276 голосов (36,4%).

РПЛ
Теги: Дзюба
Сегодня, 09:25
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(2)
№2 Написал: brysy москва (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Странное дело - иясная сволота затихарилась. Дэюбаааа! Кот крикнул в тарасовский сарай- В ружьё - атас- Дзюбаа же!. Хрюндели лениво выходили из загона- опять провокатор явился с огнеметом. Выходить по одной скотине не торопясь!.
Тут явно проглядывается не здоровый, очень сильно больной мозг у чела.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:42) #
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online

Странное дело - иясная сволота затихарилась. Дэюбаааа! Кот крикнул в тарасовский сарай- В ружьё - атас- Дзюбаа же!. Хрюндели лениво выходили из загона- опять провокатор явился с огнеметом. Выходить по одной скотине не торопясь!.
Der Kater und das Unternehmeт ( T M)
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Ich Will


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