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Олег Терехин: уход Смолова никак не скажется на "Краснодаре"

Бывший форвард "Локомотива" и "Динамо" Олег Терехин отметил, что уход Федора Смолова не сильно скажется на атаке команды.

"Краснодарская команда хорошо выглядит физически и способна дожимать соперников в концовке.

У команды четко поставлена игра на переднем крае, которая сохраняется независимо от имен игроков. Поэтому уход Смолова не особо скажется на атакующих действиях "быков".

Он был всего лишь винтиком в механизме. Винтик заменят и механизм продолжит свою работу", - сказал Терехин.

Известия
Теги: Краснодар Смолов
Сегодня, 10:20
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№2 Написал: Анатоль777 (Сегодня, 10:51) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Смолов хорош в матчах с андердогами. Там он неудержим.
Но если соперник чуть серьезнее условного Анжи, то Федю не узнать. Куда что девается?


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Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
вот так "оценил" важность игрока для команды
в прошлом сезоне отпускать не хотели за куда большие деньги, типа дико важен
а тут уже уход не скажется...винтик-шпунтик..


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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