Олег Терехин: уход Смолова никак не скажется на "Краснодаре"

Бывший форвард "Локомотива" и "Динамо" Олег Терехин отметил, что уход Федора Смолова не сильно скажется на атаке команды."Краснодарская команда хорошо выглядит физически и способна дожимать соперников в концовке.У команды четко поставлена игра на переднем крае, которая сохраняется независимо от имен игроков. Поэтому уход Смолова не особо скажется на атакующих действиях "быков".Он был всего лишь винтиком в механизме. Винтик заменят и механизм продолжит свою работу", - сказал Терехин.