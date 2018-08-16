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Никола Влашич провел первую тренировку в ЦСКА

Новичок ЦСКА Никола Влашич, арендованный у "Эвертона", провел первую тренировку в армейском клубе, сообщает твиттер армейцев.

20-летний хорват присоединился к московской команде на правах аренды 15 августа.
Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 19:03
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