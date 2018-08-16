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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Агент полузащитника "Норрчепинга" Сигурдссона подтвердил интерес ЦСКА к его клиенту
ЦСКА собирается приобрести полузащитника шведского "Норрчепинга" Арнора Сигурдссона.
Шведские СМИ сообщили, что армейцы предложили за 19-летнего исландского хавбека порядка 2,8 млн евро. При этом сумма трансфера может вырасти до 3,8 млн евро благодаря разным бонусам.
"Арнор Сигурдссон действительно интересен ЦСКА, газеты не врут. Армейцы сделали предложение "Норрчепингу", теперь решение за шведским клубом", - сказал агент игрока.
Sport24
Шведские СМИ сообщили, что армейцы предложили за 19-летнего исландского хавбека порядка 2,8 млн евро. При этом сумма трансфера может вырасти до 3,8 млн евро благодаря разным бонусам.
"Арнор Сигурдссон действительно интересен ЦСКА, газеты не врут. Армейцы сделали предложение "Норрчепингу", теперь решение за шведским клубом", - сказал агент игрока.
Sport24
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