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"Зенит-2" потерпел седьмое поражение в семи матчах

"Шинник" победил "Зенит-2" в матче 7-го тура первенства России в ФНЛ.

Так, на счету петербургского клуба семь поражений в семи играх.

ФНЛ

7 тур

"Шинник" – "Зенит-2" 1:0

Гол: Низамутдинов, 13.

"Шинник": Антипин, Покидышев (Магадиев, 73), Первушин, Цховребов, Стешин, Шайморданов (Деобальд, 64), Нарылков, Кожемякин, Самодин, Гелоян (Самойлов, 63), Низамутдинов (Булия, 75)

"Зенит-2": Гойло, Бугриев, Скроботов (Сергеев, 46), Синяк, Байрамов, Иванов (Плетнев, 80), Мусаев, Бачинский, Тарасов (Кириллов, 88), Воробьев (Прудников, 46), Макеев

Предупреждения: Первушин, 66, Макеев, 88
Теги: Шинник Зенит-2
Сегодня, 18:32
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№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Куда же талантливая молодежь делась. Вся в главную команду перешла ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это хороший показатель для оголтелых идиотов. которые кричат про то что Зениту надо продать всех легов и играть только за стрелку.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: limore Гатчина (Сегодня, 18:41) #
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online

Коррупции на молодёжных уровнях футбола хватает.
А в Питере и Лен.области не мало людей, которые могут позволить себе "вложиться" в сынишку, надеясь что из них получится новый Аршавин.
А в итоге вот и получается что получается.
Дубль вроде тоже не одного очка ещё не набрал.
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: лад USSR (Сегодня, 18:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Жаль, хорошая когда-то была школа детского футбола.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 18:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
горшков должен уйти ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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