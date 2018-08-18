"Зенит-2" потерпел седьмое поражение в семи матчах

"Шинник" победил "Зенит-2" в матче 7-го тура первенства России в ФНЛ.Так, на счету петербургского клуба семь поражений в семи играх.ФНЛ7 турНизамутдинов, 13."Шинник": Антипин, Покидышев (Магадиев, 73), Первушин, Цховребов, Стешин, Шайморданов (Деобальд, 64), Нарылков, Кожемякин, Самодин, Гелоян (Самойлов, 63), Низамутдинов (Булия, 75)"Зенит-2": Гойло, Бугриев, Скроботов (Сергеев, 46), Синяк, Байрамов, Иванов (Плетнев, 80), Мусаев, Бачинский, Тарасов (Кириллов, 88), Воробьев (Прудников, 46), МакеевПредупреждения: Первушин, 66, Макеев, 88