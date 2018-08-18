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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владимир Пономарев: защитники ЦСКА играют даже поинтересней, чем предыдущая оборона команды
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Арсенала" (3:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Игроки ЦСКА - молодцы! Они играют в хороший футбол, и я этому не удивлён, поскольку все разговаривают на одном языке - футбольном. Меня всегда удивляло выражения журналистов о том, что игрокам нужно время на то, чтобы сыграться. Здесь ничего особенного нет: если игрок открывается - ему нужно отдать пас, и никаких фокусов не нужно. "Армейцы" это понимают, команда хорошо взаимодействует, хотя новичков довольно много. Команда подготовлена, технически футболисты оснащены, претензий нет, ребята меня порадовали.
Что было с командой в предыдущих турах? Проходит адаптация новых игроков к новым реалиям, клубу, чемпионату. Играли робко, с листа, но теперь мы наблюдаем птицу в полёте, ребят не остановить, потому что они почувствовали силу и возможности данной команды играть в хороший футбол.
- Об удалении Гии Григалавы:
Очевидное удаление. Соперник рукой прервал передачу, которая выводила один на один Эрнандеса. Хоть Григалава и показывал, что мяч попал в плечо, попал он, на самом деле, в руку. Это была умышленная игра рукой. Григалава пытался прервать мяч телом, но поскольку тот летел игроку в противоход, он оставил руку.
- Об игре новичков ЦСКА:
Защитники ЦСКА играют даже поинтересней, чем предыдущая линия обороны команды. Эти футболисты пытаются играть на опережение, а не по факту. Молодые футболисты пользуются своей скоростью и читают игру, в своё время так играли и мы.
Абель Эрнандес - настырный, нацеленный на ворота форвард. Играет так, как и положено играть нападающему. А что касается новых полузащитников, то они выполняют большой объём работы. Чувствуется, что они хорошо подготовлены, успевают и вперёд, и назад. Мне в целом очень нравится эта команда: работоспособная, целеустремлённая, а когда их бьют - не предъявляют претензии, встают и продолжают делать свою работу.
- О лучшем игроке минувшей встречи:
Уверенность Акинфеева играет огромную роль для всей команды. Понравились Чернов, Фернандес, Магнуссон, впереди отметил бы Чалова, который здорово начал отрабатывать, бороться, даже сам себе моменты создаёт. Абель забил и отдал голевую, неплохо вписался, чувствуется, что это форвард.
Усиление состава до конца трансферного окна?! Да нет, уже всё нормально. Жалко Щенников сегодня "сломался", но скоро восстановится, вернётся сделавший выводы Набабкин. А так, состав вполне нормальный.
- О матче:
Игроки ЦСКА - молодцы! Они играют в хороший футбол, и я этому не удивлён, поскольку все разговаривают на одном языке - футбольном. Меня всегда удивляло выражения журналистов о том, что игрокам нужно время на то, чтобы сыграться. Здесь ничего особенного нет: если игрок открывается - ему нужно отдать пас, и никаких фокусов не нужно. "Армейцы" это понимают, команда хорошо взаимодействует, хотя новичков довольно много. Команда подготовлена, технически футболисты оснащены, претензий нет, ребята меня порадовали.
Что было с командой в предыдущих турах? Проходит адаптация новых игроков к новым реалиям, клубу, чемпионату. Играли робко, с листа, но теперь мы наблюдаем птицу в полёте, ребят не остановить, потому что они почувствовали силу и возможности данной команды играть в хороший футбол.
- Об удалении Гии Григалавы:
Очевидное удаление. Соперник рукой прервал передачу, которая выводила один на один Эрнандеса. Хоть Григалава и показывал, что мяч попал в плечо, попал он, на самом деле, в руку. Это была умышленная игра рукой. Григалава пытался прервать мяч телом, но поскольку тот летел игроку в противоход, он оставил руку.
- Об игре новичков ЦСКА:
Защитники ЦСКА играют даже поинтересней, чем предыдущая линия обороны команды. Эти футболисты пытаются играть на опережение, а не по факту. Молодые футболисты пользуются своей скоростью и читают игру, в своё время так играли и мы.
Абель Эрнандес - настырный, нацеленный на ворота форвард. Играет так, как и положено играть нападающему. А что касается новых полузащитников, то они выполняют большой объём работы. Чувствуется, что они хорошо подготовлены, успевают и вперёд, и назад. Мне в целом очень нравится эта команда: работоспособная, целеустремлённая, а когда их бьют - не предъявляют претензии, встают и продолжают делать свою работу.
- О лучшем игроке минувшей встречи:
Уверенность Акинфеева играет огромную роль для всей команды. Понравились Чернов, Фернандес, Магнуссон, впереди отметил бы Чалова, который здорово начал отрабатывать, бороться, даже сам себе моменты создаёт. Абель забил и отдал голевую, неплохо вписался, чувствуется, что это форвард.
Усиление состава до конца трансферного окна?! Да нет, уже всё нормально. Жалко Щенников сегодня "сломался", но скоро восстановится, вернётся сделавший выводы Набабкин. А так, состав вполне нормальный.
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