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Владимир Пономарев: защитники ЦСКА играют даже поинтересней, чем предыдущая оборона команды

Владимир Пономарев: защитники ЦСКА играют даже поинтересней, чем предыдущая оборона команды Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Арсенала" (3:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Игроки ЦСКА - молодцы! Они играют в хороший футбол, и я этому не удивлён, поскольку все разговаривают на одном языке - футбольном. Меня всегда удивляло выражения журналистов о том, что игрокам нужно время на то, чтобы сыграться. Здесь ничего особенного нет: если игрок открывается - ему нужно отдать пас, и никаких фокусов не нужно. "Армейцы" это понимают, команда хорошо взаимодействует, хотя новичков довольно много. Команда подготовлена, технически футболисты оснащены, претензий нет, ребята меня порадовали.

Что было с командой в предыдущих турах? Проходит адаптация новых игроков к новым реалиям, клубу, чемпионату. Играли робко, с листа, но теперь мы наблюдаем птицу в полёте, ребят не остановить, потому что они почувствовали силу и возможности данной команды играть в хороший футбол.

- Об удалении Гии Григалавы:

Очевидное удаление. Соперник рукой прервал передачу, которая выводила один на один Эрнандеса. Хоть Григалава и показывал, что мяч попал в плечо, попал он, на самом деле, в руку. Это была умышленная игра рукой. Григалава пытался прервать мяч телом, но поскольку тот летел игроку в противоход, он оставил руку.

- Об игре новичков ЦСКА:

Защитники ЦСКА играют даже поинтересней, чем предыдущая линия обороны команды. Эти футболисты пытаются играть на опережение, а не по факту. Молодые футболисты пользуются своей скоростью и читают игру, в своё время так играли и мы.

Абель Эрнандес - настырный, нацеленный на ворота форвард. Играет так, как и положено играть нападающему. А что касается новых полузащитников, то они выполняют большой объём работы. Чувствуется, что они хорошо подготовлены, успевают и вперёд, и назад. Мне в целом очень нравится эта команда: работоспособная, целеустремлённая, а когда их бьют - не предъявляют претензии, встают и продолжают делать свою работу.

- О лучшем игроке минувшей встречи:

Уверенность Акинфеева играет огромную роль для всей команды. Понравились Чернов, Фернандес, Магнуссон, впереди отметил бы Чалова, который здорово начал отрабатывать, бороться, даже сам себе моменты создаёт. Абель забил и отдал голевую, неплохо вписался, чувствуется, что это форвард.

Усиление состава до конца трансферного окна?! Да нет, уже всё нормально. Жалко Щенников сегодня "сломался", но скоро восстановится, вернётся сделавший выводы Набабкин. А так, состав вполне нормальный.
Теги: Пономарев ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 19:32
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№3 Написал: fd65 (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
По этому пономареву психушка плачет..... Совсем не адекватен.... Пора сборную дебилов собирать: Орлов, Пономарев, Канчельскис, Рейнгольд, Кирьяков и пр.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 19:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
состав не полный.в запасе должны быть с десяток которые дышали бы в затылок основе
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну на счет удаления - даже я хз
но там и правда фол, который мешает выходу 1 на 1.а тут вариантов по идее нет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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