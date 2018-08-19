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Георгий Щенников пропустит около двух недель

Защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит около двух недель. Футболист получил травму в матче 4-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (3:0). Сегодня стало известно, что у него диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Отметим, что в настоящее время сразу 5 игроков ЦСКА, помимо Щенникова, восстанавливаются от травм. В армейском "лазарете" находятся Виктор Васин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Александр Макаров и Хетаг Хосонов.

"СЭ"
Теги: ЦСКА Щенников
Сегодня, 16:16
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№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: xxxxx
Травмы Дзаги похоже ничему не учат

Физиология. Если уж столько лет одна и та же история, человеку надо завязывать с футболом.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Из пяти трое молодых, которым только играть и играть, и показывать себя. Плюс два старожила......пора делать Выводы! Травмы Дзаги похоже ничему не учат.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья Георгию.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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