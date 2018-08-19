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Тарас Бурлак: не сказал бы, что игра с "Локомотивом" была равной

Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак пообщался с журналистами после игры с "Локомотивом".

- Я бы не сказал, что игра была равной. Во втором тайме владение мячом было 87 на 13. Жалко, что не забили свои моменты. Отталкивались от своей игры, старались атаковать и, думаю, у нас это получалось. Единственное, что не удалось забить, а моментов было много.

Персонально играть против Смолова, у нас задания не было. Просто выполняли установку тренера. И раз выключили его, значит сделали все правильно.

Счет на табло 0:1. Игра забудется, а результат останется. Это самое печальное.

Rusfootball.info
Теги: Бурлак Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 19:06
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