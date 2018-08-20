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"Краснодар" накажет болельщиков, забросавших бутылками вратаря "Спартака" (видео)

В концовке матча 4-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" разозлённые судейством болельщики хозяев забросали штрафную "Спартака" пластиковыми бутылками.



Сегодня "Краснодар" выступил с заявлением о санкциях, которые будут применены к бросавшим бутылки болельщикам.

"Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча «Краснодар» – «Спартак», во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы.

С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы и им будет запрещен доступ на стадион до нового года.

В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям", - сообщается на официальном сайте "Краснодара".
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 11:20
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(5)
№8 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:58) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 12:43) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Маразм пововторяется, во вратаря никто не бросал. Протест против судейства.
В наше время , ничего не бросали, а кричали судью на мыло.
Наказать того кто бросал нужно обязательно!
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 12:22) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Галицкого всё солидно...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: safonas (Сегодня, 12:12) #
  • +2
  •  (4)

вот все клубы так бы поступали


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А теперь дело за КДК, если захотят быдлоту осадить то показательно 500 к рублей влупят)))
Дегенераты бутылочные минусят, спишем на возраст
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:57) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Св.Ин v.2,
Написано же в конце
Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям"

Давно пора учить рублем, а то все клубы на себя берут. Не понятная политика...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№2 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 11:40) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Все верно. А штраф?
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:39) #
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Адекватный ответ Галицкого.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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