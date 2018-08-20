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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Краснодар" накажет болельщиков, забросавших бутылками вратаря "Спартака" (видео)
В концовке матча 4-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Спартаком" разозлённые судейством болельщики хозяев забросали штрафную "Спартака" пластиковыми бутылками.
Сегодня "Краснодар" выступил с заявлением о санкциях, которые будут применены к бросавшим бутылки болельщикам.
"Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча «Краснодар» – «Спартак», во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы.
С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы и им будет запрещен доступ на стадион до нового года.
В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям", - сообщается на официальном сайте "Краснодара".
Сегодня "Краснодар" выступил с заявлением о санкциях, которые будут применены к бросавшим бутылки болельщикам.
"Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча «Краснодар» – «Спартак», во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы.
С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы и им будет запрещен доступ на стадион до нового года.
В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям", - сообщается на официальном сайте "Краснодара".
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