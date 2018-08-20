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"Динамо" - "Уфа": стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и "Уфы" на матч четвёртого тура РПЛ.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Жоазиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичёв.

"Уфа": Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе, Йокич, Кротов, Пауревич, Обляков, Карп, Бизяк.

Запасные: Шеля, Чернов, Аликин, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Неделчару, Засеев, Ванек, Салатин, Сысуев, Игбун.
Теги: Динамо Уфа
Сегодня, 18:31
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