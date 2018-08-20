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Дмитрий Градиленко: не вижу смысла Кутепову уходить из "Спартака"

Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Градиленко прокомментировал информацию об интересе "Зенита" и "Краснодара" к защитнику Илье Кутепову.

"Не вижу смысла Кутепову уходить из "Спартака". Большой вопрос: куда Илье отправиться? "Зенит"? Вспомните, сколько футболистов с российскими паспортами в последнее время перебирались в Санкт-Петербург. Потом о них все забывали. На месте Кутепова я бы никуда не торопился. Пока всю эту историю просто раздувают и подогревают люди, заинтересованные в определенном развитии событий. Если бы Ильей действительно интересовались, клубы давно бы тихо и спокойно все решили", — цитирует Градиленко RT..
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 19:16
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