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Посещаемость четвертого тура РПЛ превысила 172 тысячи зрителей

Посещаемость четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) превысила 172 тыс. зрителей.

Матчи четвертого тура проходили с 17 по 20 августа. В общей сложности восемь матчей четвертого тура нынешнего сезона первенства страны посетили 172 407 человек, что на 53 679 зрителей больше, чем в прошлом сезоне. В среднем на каждый матч четвертого тура РПЛ пришел 21 551 зритель.

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин высоко оценил уровень организации матча в Ростове-на-Дону "Ростов" - "Енисей" (4:0).

"Замечаний по четвертому туру в целом не было. Стадионы прекрасно заполнялись, видно, что посещаемость после чемпионата мира несомненно возросла. Особенно хотелось бы отметить организацию матча в Ростове", - сказал Пышкин.

ТАСС
Сегодня, 16:13
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№3 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не растеряйте.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:50) #
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Болеет за:
«Ростов»
Когда матчи в Ростове будут проходить в субботу (воскресенье) и начинаться не позднее 19-00, посещаемость Ростов-Арены будет составлять не мене 30-32 тыс. , а на матчи со Спартаком, Локомотивом, Зенитом, Краснодаром и Рубином и того больше.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:48) #
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172 тысячи зрителей на 8 матчей тура - это по 21,5 тыс. в среднем на матче! Это ниже среднего... А впереди предстоит неизбежный СПАД, да плюс конкуренция с осенними матчами ЛЧ и ЛЕ, Сборной России...
Более важна другая цифра - Процент заполняемости стадионов!!!
20 тысяч зрителей для городов с Миллионным населением, например, - это ничего для таких городов. В России на некоторые команды ПФЛ ходит по 5 - 7 тысяч, а здесь - Премьер-лига - элита российского футбола и только 20 тысяч в среднем...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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