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"Гронинген" отказался продавать Рицу Доана в ЦСКА

"Гронинген" отказался продавать ЦСКА полузащитника Рицу Доана. Об этом сообщил генеральный директор клуба Ханс Нидланд.

От отметил, что армейцы предлагали за него большие деньги, но игрок является важной фигурой в голландском клубе, сообщает RTV Noord.

Доан в прошедшем сезоне выступал за "Гронинген" на правах аренды. Он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 29 играх чемпионата Голландии. Нынешним летом "Гронинген" выкупил права на игрока у клуба "Гамба Осака".
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 18:22
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№11 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
love zina in a point,
А ничего, что у него помимо футбольного клуба ещё несколько бизнесов? Например, эксклюзивная дистрибьюция в странах СНГ продукции "Даймлер", большая доля "Россетей" и проч, что не придаётся широкой огласке? Я что-то не заметил уменьшение кол-ва "Мерседесов" в стране. И за стадион никто с него не просит моментальных выплат: такие кредиты не на год даются, а на многие годы. Так что поверь, если он врятли себе может позволить покупку футболиста за 15-20 лямов, сие вовсе не означает, что 2-3 ляма для него сумасшедшие деньги.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№10 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:46) #
  • +1
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Максим I
написано русским побелому: "...отметил, что армейцы предлагали за него большие деньги

Предлагали бы действительно большие деньги,то не отбрили бы.А сколько по твоему сейчас для Гинера большие деньги,с учетом долгов?Какие же вы примитивные особи...
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: love zina in a point (Сегодня, 20:31) #
  • -2
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online

Цитата: Максим I
Продан Головин за 30 лямов,

А долг за стадион почти 300 л евро кем списан Гинеру?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
love zina in a point,
Персонально для особо одарённых любителей очка зины:
1. За полузащитника Рицу Доана. Если он стоит, например, 100 000 евро, а предложили 150 000, это означает большие.
2. Продан Головин за 30 лямов, Витиньо за 10, выплаты зв ЛЧ и ЛЕ более 30 лямов. Если это анекдот для тебя - поделись, чтоли, отстегни от своих лярдов хоть пару лямов, буду по гроб жизни благодарен!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№7 Написал: love zina in a point (Сегодня, 19:17) #
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: GPS
Ничему опыт с Хондой Гинера не научил
у него после отрезанного пальца голова совсем перестала работать.

Цитата: Максим I
отметил, что армейцы предлагали за него большие деньги"

Большие деньги у армейцев? Это почти анекдот. Вот и глумятся над вами.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:14) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Гинер все за 3 копейки хочет купить,по наводке пельменя,правильно сделали что послали кошерных

Тебе, пеледулку, написано русским побелому: "...отметил, что армейцы предлагали за него большие деньги". Или тебе не важно содержание статьи, главное свои фекалии на вентилятор набросить?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (5)
online

Ничему опыт с Хондой Гинера не научил.. Опять на япошку нацелился. )))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:55) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
армейцы предлагали за него большие деньги

два вагона овса smile латекс)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:41) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Наверняка от Слуцкого информация...


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:28) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«МЮ»
Гинер все за 3 копейки хочет купить,по наводке пельменя,правильно сделали что послали кошерных
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: love zina in a point (Сегодня, 18:26) #
  • -6
  •  (12)
online

Быстро просекли тему, что могут наступить на что-то не очень хорошее.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
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