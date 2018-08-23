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Руслан Камболов: все знали, как играть против прошлого состава ЦСКА

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов рассказал о деталях подготовки к матчу с ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

– Подготовка к матчу идет в стандартном режиме, – говорит Камболов. – Просматриваем команду.

– ЦСКА сейчас, по сути, новая команда. Это как-то влияет на подготовку?

– На меня никак не влияет. Главный тренер нам подскажет, как сыграть. Да, против прошлого состава ЦСКА все знали, как действовать. Здесь будет что-то иное, но, думаю, тренерский штаб разберется.

– Как команда отошла от матча в Грозном, где победа была упущена на последних секундах?

– Да, было очень обидно. Хоть по игре можно сказать, что матч был и ничейным. В прошлом сезоне такое тоже случалось. Надеемся, что это произошло в последний раз. Чуть-чуть концентрацию потеряли. Последние секунды – думали, что три очка уже в кармане, а надо было играть до свистка.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Камболов Рубин ЦСКА
Сегодня, 16:06
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