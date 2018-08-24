Фанаты "Спартака" начнут игру с "Динамо" в тишине в память о Парамонове

На матче #Спартак - Динамо первые 5 минут проведем в тишине в память об ушедшем из жизни Алексее Парамонове.



Призываем всех, кто придет на стадион, почтить память великого спартаковца. pic.twitter.com/pcxhaWVe4G — Фратрия (@fratria) August 24, 2018

Первые пять минут старейшего дерби России болельщики хозяев будут молчать в память об ушедшем из жизни Алексее Парамонове, который скончался сегодня в одной из московских больниц. Парамонову было 93 года.Ранее сообщалось, что все матчи 5-го тура Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память об Алексее Парамонове.Парамонов выступал за сборную СССР. В составе национальной команды в 1956 году стал олимпийским чемпионом. Значительную часть своей карьеры Парамонов провел в "Спартаке", цвета которого он защищал с 1947 по 1959 год.