Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Фанаты "Спартака" начнут игру с "Динамо" в тишине в память о Парамонове

Первые пять минут старейшего дерби России болельщики хозяев будут молчать в память об ушедшем из жизни Алексее Парамонове, который скончался сегодня в одной из московских больниц. Парамонову было 93 года.


Ранее сообщалось, что все матчи 5-го тура Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память об Алексее Парамонове.

Парамонов выступал за сборную СССР. В составе национальной команды в 1956 году стал олимпийским чемпионом. Значительную часть своей карьеры Парамонов провел в "Спартаке", цвета которого он защищал с 1947 по 1959 год.
Теги: Спартак Динамо Парамонов
Сегодня, 11:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 12:29) #
  • +2
  •  (4)
online

Великие футболисты - это те, кто становился:
Чемпионом Мира,
Чемпионом Олимпийских игр,
Чемпионом Европы!
Алексей Александрович Парамонов - один из этой российской
Великой когорты футболистов - Олимпийский чемпион !!!
А еще он входил в число очень немногих
российских футболистов-долгожителей (кому 90 лет и старше) -
в неофициальный особый "Клуб футболистов-долгожителей 90+"
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.