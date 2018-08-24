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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Все билеты на дерби "Спартак" - "Динамо" проданы
В субботу, 25 августа, на «Открытие Арене» пройдет столичное дерби «Спартак» — «Динамо». Купить билеты на него уже не получится.
«Матч вызвал огромный интерес у болельщиков, и все билеты на него уже проданы. Поэтому в кассах билеты на игру с «Динамо» продаваться не будут», - сообщает пресс-служба «Спартака».
Начало встречи — в 19:00.
«Матч вызвал огромный интерес у болельщиков, и все билеты на него уже проданы. Поэтому в кассах билеты на игру с «Динамо» продаваться не будут», - сообщает пресс-служба «Спартака».
Начало встречи — в 19:00.
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