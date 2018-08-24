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Все билеты на дерби "Спартак" - "Динамо" проданы

В субботу, 25 августа, на «Открытие Арене» пройдет столичное дерби «Спартак» — «Динамо». Купить билеты на него уже не получится.

«Матч вызвал огромный интерес у болельщиков, и все билеты на него уже проданы. Поэтому в кассах билеты на игру с «Динамо» продаваться не будут», - сообщает пресс-служба «Спартака».

Начало встречи — в 19:00.
Теги: Спартак Динамо
Сегодня, 13:45
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:16) #
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Да, сойдутся в "классико" московские городские команды -
Спартак (Северный АО) и Динамо (Северо-Западный АО)...
Будут перед матчем призывать на помощь дух графа Дерби,
а потом биться рогами, как олени (derby - оленья деревня)...
Что с них не русских взять: "Спартак" - из римлян ( итальянцев),
"Динамо" из греков ( греч. - «сила»)...
"Спартак", как гладиатор - "мечи на голо" и вперед,
"Динамо", как "Клуб силовиков" начнет силу и коварство применять...
А в итоге всего шума - будет пустая стрельба по мишеням - 0 : 0
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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