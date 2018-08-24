Все билеты на дерби "Спартак" - "Динамо" проданы

В субботу, 25 августа, на «Открытие Арене» пройдет столичное дерби «Спартак» — «Динамо». Купить билеты на него уже не получится.«Матч вызвал огромный интерес у болельщиков, и все билеты на него уже проданы. Поэтому в кассах билеты на игру с «Динамо» продаваться не будут», - сообщает пресс-служба «Спартака».Начало встречи — в 19:00.