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Кристиан Нобоа успешно прооперирован в Барселоне

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа перенес операцию после травмы передней крестообразной связки, сообщает официальный сайт клуба.

Операция 33-летнего эквадорца прошла успешно. В течение двух недель игрок будет проходить реабилитацию в Барселоне, после чего вернется в Петербург. Футболист пропустит около полугода.
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 21:09
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№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:41) #
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Болеет за:
«Ростов»
Здоровья Кристиану! Потеря серьезная. Как Манчини не разглядел его достоинств?


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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