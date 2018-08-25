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Луценко и Панченко - в атаке "Динамо" на игру со "Спартаком"

Стал известен состав "Динамо" на матч 5-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Динамо": Шунин - Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш - Черных, Соу, Жоаузинью, Теттех - Луценко, Панченко.

Запасные - Лещук, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичев, Марков.
Теги: Динамо Спартак
Сегодня, 18:15
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