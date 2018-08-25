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Дмитрий Хохлов: не могу объяснить голы, которые мы пропустили. Детский сад

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов во флеш-интервью высказался о матче со "Спартаком" (0:2) в 5-м туре чемпионата России.

"Я не могу объяснить голы, которые мы пропустили. Начинать игру со "Спартаком" со счета 0:2 – попробуй потом отыграйся. Я не могу объяснить эти ошибки. Детский сад", - сказал Хохлов.
Теги: Хохлов Динамо Спартак
Сегодня, 21:13
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№7 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Понимаю гнев Хохлова, проиграть проперженному Спартаку - позор на всю жизнь.

Ох , и глуп же ты дружок ! Чурка что ли ?
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ага. Особенно тот, что не засчитали. И тот, что вы забили.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Siladus Michurinsk (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Начинать игру со "Спартаком" со счета 0:2 – попробуй потом отыграйся.

Учитесь у ПАОКа.
Регистрация: 24.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А какая была детская ошибка, когда Мельгарехо забил? Всё было супер в его маневре... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Понимаю гнев Хохлова, проиграть проперженному Спартаку - позор на всю жизнь.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Это точно, детский сад...особенно первый...а второй , вытекает из первого
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Действительно, детский сад "Динамо" в Премьер Лиге!
Безобразие!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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