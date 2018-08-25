Дмитрий Хохлов: не могу объяснить голы, которые мы пропустили. Детский сад

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов во флеш-интервью высказался о матче со "Спартаком" (0:2) в 5-м туре чемпионата России."Я не могу объяснить голы, которые мы пропустили. Начинать игру со "Спартаком" со счета 0:2 – попробуй потом отыграйся. Я не могу объяснить эти ошибки. Детский сад", - сказал Хохлов.