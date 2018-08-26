Николай Трубач: если вы такие смелые, скажите все Черчесову в лицо

Известный певец, болельщик "Спартака" Николай Трубач осудил поведение болельщиков в матче 5-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:1). По его мнению, недопустимо, когда фанаты оскорбляют друг друга, а также освистывают главного тренера сборной России Станислава Черчесова.– Не знаю об этом, но если пели, то это очень здорово. Спартаковские болельщики здорово поют. Если они исполнили на матче данную композицию, то думаю, что это было очень впечатляюще, масштабно и неожиданно. Хороший и достойный перформанс. Молодцы.– Как здравомыслящий человек, конечно крайне отрицательно. С этим как-то нужно бороться. И не просто мизерными штрафами. На чемпионате мира привыкли, что все было более-менее цивилизованно, красиво и празднично. А тут приходишь и слышишь такое. Когда ходил на стадион с детьми, это было что-то страшное. Все усилия по привлечению новой публики, пропадают. Какая-то часть вольется в эту невоспитанную орду, а другая часть, большая часть, просто перестанет ходить. Знаю много людей из мира культуры, которые из-за мата перестали ходить на стадионы или ходят редко.– Конечно. Ты приходишь отдохнуть и насладиться игрой, немножко поболеть и сойти с ума. Но когда это переступает какие-то грани приличия…. Это же общественное место, а, по-моему, за такие вещи наказывают по законодательству. Не знаю, почему на стадионе можно, а в театре нельзя. Это мне непонятно. Может, кому-то из руководства нравится (смеется).Уверен, что некоторые такие брутальные вещи одобряют и считают нормальным. Что касается свиста в адрес Черчесова, это мне вообще непонятно. У каждого могут быть какие-то человеческие претензии, но выражать негатив в общественном месте в оскорбительной форме недопустимо. Если такой смелый скажи ему в лицо, я посмотрю тогда, что с тобой будет. Всей толпой накидываться на одного, это минимум неприлично, а максимум за это нужно серьезно наказывать. Не по-человечески и не по понятиям такое поведение.