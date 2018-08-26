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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Николай Трубач: если вы такие смелые, скажите все Черчесову в лицо
Известный певец, болельщик "Спартака" Николай Трубач осудил поведение болельщиков в матче 5-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:1). По его мнению, недопустимо, когда фанаты оскорбляют друг друга, а также освистывают главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
– Слышали как пели спартаковские болельщики песню "Лучший город Земли"?
– Не знаю об этом, но если пели, то это очень здорово. Спартаковские болельщики здорово поют. Если они исполнили на матче данную композицию, то думаю, что это было очень впечатляюще, масштабно и неожиданно. Хороший и достойный перформанс. Молодцы.
– На матче были слышны взаимные оскорбления и свист в адрес Черчесова, как к этому относитесь?
– Как здравомыслящий человек, конечно крайне отрицательно. С этим как-то нужно бороться. И не просто мизерными штрафами. На чемпионате мира привыкли, что все было более-менее цивилизованно, красиво и празднично. А тут приходишь и слышишь такое. Когда ходил на стадион с детьми, это было что-то страшное. Все усилия по привлечению новой публики, пропадают. Какая-то часть вольется в эту невоспитанную орду, а другая часть, большая часть, просто перестанет ходить. Знаю много людей из мира культуры, которые из-за мата перестали ходить на стадионы или ходят редко.
– Из-за аморального поведения?
– Конечно. Ты приходишь отдохнуть и насладиться игрой, немножко поболеть и сойти с ума. Но когда это переступает какие-то грани приличия…. Это же общественное место, а, по-моему, за такие вещи наказывают по законодательству. Не знаю, почему на стадионе можно, а в театре нельзя. Это мне непонятно. Может, кому-то из руководства нравится (смеется).
Уверен, что некоторые такие брутальные вещи одобряют и считают нормальным. Что касается свиста в адрес Черчесова, это мне вообще непонятно. У каждого могут быть какие-то человеческие претензии, но выражать негатив в общественном месте в оскорбительной форме недопустимо. Если такой смелый скажи ему в лицо, я посмотрю тогда, что с тобой будет. Всей толпой накидываться на одного, это минимум неприлично, а максимум за это нужно серьезно наказывать. Не по-человечески и не по понятиям такое поведение.
"Спорт-Экспресс"
– Слышали как пели спартаковские болельщики песню "Лучший город Земли"?
– Не знаю об этом, но если пели, то это очень здорово. Спартаковские болельщики здорово поют. Если они исполнили на матче данную композицию, то думаю, что это было очень впечатляюще, масштабно и неожиданно. Хороший и достойный перформанс. Молодцы.
– На матче были слышны взаимные оскорбления и свист в адрес Черчесова, как к этому относитесь?
– Как здравомыслящий человек, конечно крайне отрицательно. С этим как-то нужно бороться. И не просто мизерными штрафами. На чемпионате мира привыкли, что все было более-менее цивилизованно, красиво и празднично. А тут приходишь и слышишь такое. Когда ходил на стадион с детьми, это было что-то страшное. Все усилия по привлечению новой публики, пропадают. Какая-то часть вольется в эту невоспитанную орду, а другая часть, большая часть, просто перестанет ходить. Знаю много людей из мира культуры, которые из-за мата перестали ходить на стадионы или ходят редко.
– Из-за аморального поведения?
– Конечно. Ты приходишь отдохнуть и насладиться игрой, немножко поболеть и сойти с ума. Но когда это переступает какие-то грани приличия…. Это же общественное место, а, по-моему, за такие вещи наказывают по законодательству. Не знаю, почему на стадионе можно, а в театре нельзя. Это мне непонятно. Может, кому-то из руководства нравится (смеется).
Уверен, что некоторые такие брутальные вещи одобряют и считают нормальным. Что касается свиста в адрес Черчесова, это мне вообще непонятно. У каждого могут быть какие-то человеческие претензии, но выражать негатив в общественном месте в оскорбительной форме недопустимо. Если такой смелый скажи ему в лицо, я посмотрю тогда, что с тобой будет. Всей толпой накидываться на одного, это минимум неприлично, а максимум за это нужно серьезно наказывать. Не по-человечески и не по понятиям такое поведение.
"Спорт-Экспресс"
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