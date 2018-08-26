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Юрий Семин: после гола Смолов избавится от груза ответственности и будет играть свободнее

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что забитый мяч поможет форварду железнодорожников Федору Смолову играть более свободно.

- Сегодня было достаточно много болельщиков на трибунах, хотя матч, казалось бы, самый рядовой. С чем это связываете?

- С тем, что "Локомотив" - чемпион! И показывает хорошую игру.

- Федор Смолов забил первый гол за команду. Как думаете, насколько это событие для него станет важным?

- Для каждого футболиста это важно. Когда приходишь в новую команду, от тебя многого ждут. Но голов не было, результативность у всей команды низкая... Думаю, сейчас, после этого мяча и победы тяжелый груз ответственности ушел, и Федор будет играть более свободно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Смолов Анжи
Сегодня, 22:04
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