Юрий Семин: после гола Смолов избавится от груза ответственности и будет играть свободнее

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что забитый мяч поможет форварду железнодорожников Федору Смолову играть более свободно.- С тем, что "Локомотив" - чемпион! И показывает хорошую игру.- Для каждого футболиста это важно. Когда приходишь в новую команду, от тебя многого ждут. Но голов не было, результативность у всей команды низкая... Думаю, сейчас, после этого мяча и победы тяжелый груз ответственности ушел, и Федор будет играть более свободно.