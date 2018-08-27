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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее всех на старте ЧР и поспорят за "золото"
Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал расстановку сил на старте чемпионата:
- Весь чемпионат России еще впереди, но на сегодняшний день, после пяти прошедших туров "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее остальных команд. Но судя по тому, как клубы укомплектованы, в первую очередь они и будут главными претендентами на победу в чемпионате страны.
Думаю, что только две команды при определенном стечении обстоятельств могут вмешаться в борьбу за первое место. Это "Локомотив", а также ЦСКА - если выровняет игру и еще кем-нибудь усилится. С остальными командами разрыв довольно большой. И меня на старте огорчает игра "Краснодара".
Экс-главный тренер московского "Динамо" считает, что его бывшей команде не грозит борьба за выживание.
Полагаю, что уход Ташаева в "Спартак" не является существенной потерей для "Динамо". Команда играет с акцентом на оборону, ровно и сбалансировано. Я думаю, что борьба за выживание команде не грозит, с таким подбором игроков она будет в середине турнирной таблицы, - передает слова специалиста РСпорт.
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