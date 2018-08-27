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Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее всех на старте ЧР и поспорят за "золото"

Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее всех на старте ЧР и поспорят за "золото"

Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал расстановку сил на старте чемпионата:

- Весь чемпионат России еще впереди, но на сегодняшний день, после пяти прошедших туров "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее остальных команд. Но судя по тому, как клубы укомплектованы, в первую очередь они и будут главными претендентами на победу в чемпионате страны.

Думаю, что только две команды при определенном стечении обстоятельств могут вмешаться в борьбу за первое место. Это "Локомотив", а также ЦСКА - если выровняет игру и еще кем-нибудь усилится. С остальными командами разрыв довольно большой. И меня на старте огорчает игра "Краснодара".

Экс-главный тренер московского "Динамо" считает, что его бывшей команде не грозит борьба за выживание.

Полагаю, что уход Ташаева в "Спартак" не является существенной потерей для "Динамо". Команда играет с акцентом на оборону, ровно и сбалансировано. Я думаю, что борьба за выживание команде не грозит, с таким подбором игроков она будет в середине турнирной таблицы, - передает слова специалиста РСпорт.
Теги: Кобелев Спартак Зенит
Сегодня, 14:21
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№9 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вмешаться может только Локо, остальные не готовы
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: Buiser812 (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Батька,

ты чего уже заранее начал искать оправдания???
Впереди 90+минут, прекрасная атмосфера, качественный газон!!! Надеюсь игра будет зрелищная и голевая.


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Прошла шестая часть чемпионата -
Рисуют чемпионские расклады.
Шестая часть останется, ребята, -
Тогда и говорить об этом надо!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 14:56) #
  • +1
  •  (3)
online

пять туров прошло,рано делать выводы,будут сюрпризы,еще паровоз разгонится с мэтром тренерского цеха,Ростов с Оренбургом возмутители спокойствия,у одних ковер талисман победы,у других команда загадка,Цска лепит новую команду,могут тоже прибавить,еще зимний перерыв,команды изменяться,кто то усилиться.А Краснодар если бы играли все матчи как со Спартаком,явно команда теряла бы очков меньше.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (7)
online

Ясень пень в Питере болото выиграет relieved .... там Медведев придет на матч, Миллер ... и вся шайка-лейка в голубых шарфах, судья удалит пару игроков Спартака, поставит несколько пенальти, ослепнет в нужный момент когда надо пенальти в ворота газовика ставить и так далее ... в общем все как обычно, по одному сценарию ... !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:48) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Зенит выгляди пока сильнее и не в последнюю очередь из-за физики.
Спартак пока силен мастерством игроков и фартом.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 14:38) #
  • +5
  •  (11)
online

Цитата: utekay
Спартак?
Смешная шутка!

да, смеемся уже 3 года ...с ваших 5 мест smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (10)

utekay,
zenit??? eto klub?? smile
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:32) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак?
Смешная шутка!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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