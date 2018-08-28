Валерий Рейнгольд: На каком основании Черчесов заявляет Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке»

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Валерий Рейнгольд: На каком основании Черчесов заявляет Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке»
Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу состава игроков, приглашенных в сборную России для подготовки к матчу Лиги наций с командой Турции и товарищеской встрече с чехами.
- Первый вопрос к Черчесову: на каком основании он заявляет в сборную Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке». Он имеет право быть в сборной? Конечно, нет, - сказал Рейнгольд. - В целом вопросов по составу выше крыши. По каким показателям Черчесов берет игроков в сборную? Для меня все это дикость какая-то! С кого будем спрашивать? Сейчас начнутся официальные игры. Если Черчесову сейчас дали аванс, он что, может работать по принципу «что хочу, то ворочу»? Сейчас пройдут две игры. Посмотрим, что будет. Но из тех людей, которых Черчесов набрал в сборную, может быть, только процентов тридцать заслуживают быть там.
- Снова нет в составе Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.
- Главный тренер обязан будет их вызвать и создать какую-то конкуренцию. Опытные игроки еще никому не мешали. Глушаков вообще-то играет очень прилично, это один из ведущих у нас футболистов. Капитан «Спартака». И команда идет в лидерах. Не надо об этом забывать. Непонятная личность для меня Черчесов.
- С тем, что не вызван Федор Смолов, согласны?
- Смолов сейчас прилично сбавил. Только сейчас за «Локомотив» забил «Анжи». До этого у него были передряги, ушел из «Краснодара»... Он не в порядке, но он должен быть в сборной. Потому что этот футболист забивной. И он должен быть лидером сборной. Во всяком случае Смолов — игрок, на которого должны опираться молодые футболисты.
- Невызов Игоря Акинфеева Станислав Черчесов объяснил плановым медицинским осмотром вратаря в Германии.
- У нас без Акинфеева школа вратарей приличная. Эта не та фигура, которую стоит обсуждать. Если бы на чемпионате мира стоял не Акинфеев, а другой хороший вратарь, ничего бы не изменилось. Да и нельзя сказать, что на мундиале наша команда показала что-то хорошее. Надо говорить правду. Кого мы обыграли, все прекрасно знают. А игру с Испанией я не беру, там нас соперники два часа валтузили, мы вышли в четвертьфинал по пенальти. И быть в восьмерке — не такая уж крупная удача. Что захвалили, перехвалили — это сто процентов. За что они ЗМС получили? А то, что Черчесов сейчас делает — его право: ему дали карт-бланш, и он работает так, как хочет. Но это все проверяется игрой: если все будет в порядке, он всех подряд будет обыгрывать, надо будет ему поаплодировать. Скажем: ну, ребята наши везучего — пускай работает.
- В сборную впервые после долгого перерыва вызван Антон Шунин. Заслужил динамовский голкипер этого приглашения?
- Чем он заслужил? Абсолютно ничем! Таких вратарей у нас вся Премьер-лига. У нас в порядке сегодня Беленов, очень прилично играет в воротах. Хорошо смотрится игра Максименко. Не беру в расчет тот мяч, который он пропустил от «Динамо» с чужой половины поля. Яшин и Маслаченко тоже такие пропускали — ничего страшного. На самом деле Максименко стоит здорово. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, и Шунин потом покажет себя с самой лучшей стороны. Но я сомневаюсь в этом выборе.
Rusfootball.info
- Первый вопрос к Черчесову: на каком основании он заявляет в сборную Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке». Он имеет право быть в сборной? Конечно, нет, - сказал Рейнгольд. - В целом вопросов по составу выше крыши. По каким показателям Черчесов берет игроков в сборную? Для меня все это дикость какая-то! С кого будем спрашивать? Сейчас начнутся официальные игры. Если Черчесову сейчас дали аванс, он что, может работать по принципу «что хочу, то ворочу»? Сейчас пройдут две игры. Посмотрим, что будет. Но из тех людей, которых Черчесов набрал в сборную, может быть, только процентов тридцать заслуживают быть там.
- Снова нет в составе Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.
- Главный тренер обязан будет их вызвать и создать какую-то конкуренцию. Опытные игроки еще никому не мешали. Глушаков вообще-то играет очень прилично, это один из ведущих у нас футболистов. Капитан «Спартака». И команда идет в лидерах. Не надо об этом забывать. Непонятная личность для меня Черчесов.
- С тем, что не вызван Федор Смолов, согласны?
- Смолов сейчас прилично сбавил. Только сейчас за «Локомотив» забил «Анжи». До этого у него были передряги, ушел из «Краснодара»... Он не в порядке, но он должен быть в сборной. Потому что этот футболист забивной. И он должен быть лидером сборной. Во всяком случае Смолов — игрок, на которого должны опираться молодые футболисты.
- Невызов Игоря Акинфеева Станислав Черчесов объяснил плановым медицинским осмотром вратаря в Германии.
- У нас без Акинфеева школа вратарей приличная. Эта не та фигура, которую стоит обсуждать. Если бы на чемпионате мира стоял не Акинфеев, а другой хороший вратарь, ничего бы не изменилось. Да и нельзя сказать, что на мундиале наша команда показала что-то хорошее. Надо говорить правду. Кого мы обыграли, все прекрасно знают. А игру с Испанией я не беру, там нас соперники два часа валтузили, мы вышли в четвертьфинал по пенальти. И быть в восьмерке — не такая уж крупная удача. Что захвалили, перехвалили — это сто процентов. За что они ЗМС получили? А то, что Черчесов сейчас делает — его право: ему дали карт-бланш, и он работает так, как хочет. Но это все проверяется игрой: если все будет в порядке, он всех подряд будет обыгрывать, надо будет ему поаплодировать. Скажем: ну, ребята наши везучего — пускай работает.
- В сборную впервые после долгого перерыва вызван Антон Шунин. Заслужил динамовский голкипер этого приглашения?
- Чем он заслужил? Абсолютно ничем! Таких вратарей у нас вся Премьер-лига. У нас в порядке сегодня Беленов, очень прилично играет в воротах. Хорошо смотрится игра Максименко. Не беру в расчет тот мяч, который он пропустил от «Динамо» с чужой половины поля. Яшин и Маслаченко тоже такие пропускали — ничего страшного. На самом деле Максименко стоит здорово. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, и Шунин потом покажет себя с самой лучшей стороны. Но я сомневаюсь в этом выборе.
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