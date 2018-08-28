Валерий Рейнгольд: На каком основании Черчесов заявляет Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке»

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: На каком основании Черчесов заявляет Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу состава игроков, приглашенных в сборную России для подготовки к матчу Лиги наций с командой Турции и товарищеской встрече с чехами.

Валерий Рейнгольд: На каком основании Черчесов заявляет Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке»

- Первый вопрос к Черчесову: на каком основании он заявляет в сборную Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке». Он имеет право быть в сборной? Конечно, нет, - сказал Рейнгольд. - В целом вопросов по составу выше крыши. По каким показателям Черчесов берет игроков в сборную? Для меня все это дикость какая-то! С кого будем спрашивать? Сейчас начнутся официальные игры. Если Черчесову сейчас дали аванс, он что, может работать по принципу «что хочу, то ворочу»? Сейчас пройдут две игры. Посмотрим, что будет. Но из тех людей, которых Черчесов набрал в сборную, может быть, только процентов тридцать заслуживают быть там.

- Снова нет в составе Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

- Главный тренер обязан будет их вызвать и создать какую-то конкуренцию. Опытные игроки еще никому не мешали. Глушаков вообще-то играет очень прилично, это один из ведущих у нас футболистов. Капитан «Спартака». И команда идет в лидерах. Не надо об этом забывать. Непонятная личность для меня Черчесов.

- С тем, что не вызван Федор Смолов, согласны?

- Смолов сейчас прилично сбавил. Только сейчас за «Локомотив» забил «Анжи». До этого у него были передряги, ушел из «Краснодара»... Он не в порядке, но он должен быть в сборной. Потому что этот футболист забивной. И он должен быть лидером сборной. Во всяком случае Смолов — игрок, на которого должны опираться молодые футболисты.

- Невызов Игоря Акинфеева Станислав Черчесов объяснил плановым медицинским осмотром вратаря в Германии.

- У нас без Акинфеева школа вратарей приличная. Эта не та фигура, которую стоит обсуждать. Если бы на чемпионате мира стоял не Акинфеев, а другой хороший вратарь, ничего бы не изменилось. Да и нельзя сказать, что на мундиале наша команда показала что-то хорошее. Надо говорить правду. Кого мы обыграли, все прекрасно знают. А игру с Испанией я не беру, там нас соперники два часа валтузили, мы вышли в четвертьфинал по пенальти. И быть в восьмерке — не такая уж крупная удача. Что захвалили, перехвалили — это сто процентов. За что они ЗМС получили? А то, что Черчесов сейчас делает — его право: ему дали карт-бланш, и он работает так, как хочет. Но это все проверяется игрой: если все будет в порядке, он всех подряд будет обыгрывать, надо будет ему поаплодировать. Скажем: ну, ребята наши везучего — пускай работает.

- В сборную впервые после долгого перерыва вызван Антон Шунин. Заслужил динамовский голкипер этого приглашения?

- Чем он заслужил? Абсолютно ничем! Таких вратарей у нас вся Премьер-лига. У нас в порядке сегодня Беленов, очень прилично играет в воротах. Хорошо смотрится игра Максименко. Не беру в расчет тот мяч, который он пропустил от «Динамо» с чужой половины поля. Яшин и Маслаченко тоже такие пропускали — ничего страшного. На самом деле Максименко стоит здорово. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, и Шунин потом покажет себя с самой лучшей стороны. Но я сомневаюсь в этом выборе.

Rusfootball.info
Теги: Рейнгольд Спартак Сборная России
Сегодня, 13:34
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17
(9)
№17 Написал: Parshin (Сегодня, 14:50) #
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online

И.Кутепов вполне подходящий для Сборной футболист, одна его знаменитая, историческая генеральская фамилия невольно обнадеживает! ))
Кстати, психологически и политически немаловажно, когда в Сборной собираются игроки со знаменитыми (легендарными, историческими, известными, популярными....) российскими фамилиями!
Сейчас в Сборной таких игроков с подобными фамилиями нет, хотя несколько фамилий в России и известные в разных сферах (Семеновы, Кудряшовы, Ионовы, Ерохины, Лунёвы...)... А Набиуллин , так вообще тезка нынешнего Председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№16 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 14:40) #
  • +1
  •  (1)

Отстаньте от него. Всем всё доказал.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№15 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Надо же Кутепову где-то играть, хотя бы в сборной форму будет поддерживать (Шутка) В Спартаке ему теперь только скамья светит. Ну а Гилермэ и Лунев сейчас не хуже Акинфеева играют, тем более ему нужно пройти обследование.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№14 Написал: Valar (Сегодня, 14:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Всё правильно, что взял Кутепова, нужно обязательно разобраться сможет ли он прилично играть за сборную без дядьки рядом. И чем раньше это прояснится тем лучше. Пока шансы 50/50.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№13 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 14:13) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кутепова вызвать было необходимо. Накануне официальных матчей надо иметь понимание, действительно ли он основной защитник сборной или лишь бесплатное приложение к Игнашевичу. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№12 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Дзюба - номер 1 очевидно, Полоз намного интереснее Смолова сейчас, Заболотный заиграл не плохо, в паре с Дзюбой много могут, прости господи, даже Федя Чалов и тот сейчас интереснее этого Феди, да и вообще, простить его за этот ЧМ очень сложно, единственное темное пятно, которое осталось после него...
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:03) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Белогорье1964
Юрбан,ты чё закодировался? Ай молодца!Рад за тебя.Честно!


Шас) Кот не кодируется изначально. Смольников , Шатов - эти ребята несут собой глупость на футбольное поле, путая его с огородом в деревне.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Реал»
Полную чушь затер) совсем из ума выжил дедуля) Хорватов бы прошли по пеналям, были бы в полуфинале на секундочку. Для нашей сборной - это огромный успех, Кутепов заслужил вызов игрой в сборной на этом ЧМ. В состав он не проходит по объективным причинам, а именно он еще не восстановился после чм, в том числе после чм была травма, а там еще и Жиго заиграл, Джикия вернулся, так что вполне себе логичный вызов, Комбаров и Глушаков, увы свое давно отбегали.

Вратарская школа у нас действительно отличная, но говорить, что в успехе сборной на ЧМ нет заслуги Акинфеева - это вообще кощунство. Про Максименко вообще не понял, за 7 игр, если не ошибаюсь, человек привез 2 мяча, какая сборная? Совсем куку? Это Песьяков номер 2, может тащить сколько угодно, но потом пустить плюшки в самый важный момент, один из худших вратарей в нашем чемпионате, на данный момент. Смолова ваще нахер, какая сборная? Какой забивной? Что несешь?
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№9 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 13:59) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Кутепов не инвалид? -Нет, ну и всё. чушь какую то развели. Гораздо больше вопросов по Смольникову.

Юрбан,ты чё закодировался? Ай молодца!Рад за тебя.Честно!
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Статью можно было назвать:
"Непонятная личность для меня Черчесов".

...Главный тренер обязан будет их вызвать ( Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова)... grimacing
...Он не в порядке, но он должен быть в сборной. Потому что этот футболист забивной (Федор Смолов)... smile
...Хорошо смотрится игра Максименко... smile smile
...Эта не та фигура, которую стоит обсуждать. Если бы на чемпионате мира стоял не Акинфеев, а другой хороший вратарь, ничего бы не изменилось... flushed
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№7 Написал: Rasmuz (Сегодня, 13:56) #
  • +2
  •  (6)

Черчесову виднее. Шунин сейчас в порядке. А Кутепов после ЧМ не играл. А на ЧМ он был не хуже Игнашевича. Комбаров сейчас не выдерживает конкуренции с Мельгарехо, Глушаков был худшим в команде в дерби с Динамо. Так, что все логично.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:55) #
  • -2
  •  (6)
online

Кутепов не инвалид? -Нет, ну и всё. чушь какую то развели. Гораздо больше вопросов по Смольникову.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Сыч Вологда (Сегодня, 13:53) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Тренер имеет право вазвать на сборы хоть проституток.
Главное результат. С него и спросят...
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 13:50) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вообще-то Кутепов не на лавке все это время сидел, а травму после ЧМ залечивал, и только на днях вернулся в общую группу..
Так что проходит ли он в состав - будет понятно позже..
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№3 Написал: Fint Москва (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Сибирячок
А основание "Тренер сборной" никак не подходит?

Вот ваш дед разбушевался, уже спрашивать хочет с тренера сборной за один лишь не вызов Глушакова в сборную... laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Глуш и комбар нах не уперлись и в Спартаке. Дед, о чем ты говоришь вообще?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А основание "Тренер сборной" никак не подходит?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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