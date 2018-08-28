Валерий Рейнгольд: На каком основании Черчесов заявляет Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением по поводу состава игроков, приглашенных в сборную России для подготовки к матчу Лиги наций с командой Турции и товарищеской встрече с чехами.- Первый вопрос к Черчесову: на каком основании он заявляет в сборную Кутепова? Он в состав не проходит в «Спартаке». Он имеет право быть в сборной? Конечно, нет, - сказал Рейнгольд. - В целом вопросов по составу выше крыши. По каким показателям Черчесов берет игроков в сборную? Для меня все это дикость какая-то! С кого будем спрашивать? Сейчас начнутся официальные игры. Если Черчесову сейчас дали аванс, он что, может работать по принципу «что хочу, то ворочу»? Сейчас пройдут две игры. Посмотрим, что будет. Но из тех людей, которых Черчесов набрал в сборную, может быть, только процентов тридцать заслуживают быть там.- Главный тренер обязан будет их вызвать и создать какую-то конкуренцию. Опытные игроки еще никому не мешали. Глушаков вообще-то играет очень прилично, это один из ведущих у нас футболистов. Капитан «Спартака». И команда идет в лидерах. Не надо об этом забывать. Непонятная личность для меня Черчесов.- Смолов сейчас прилично сбавил. Только сейчас за «Локомотив» забил «Анжи». До этого у него были передряги, ушел из «Краснодара»... Он не в порядке, но он должен быть в сборной. Потому что этот футболист забивной. И он должен быть лидером сборной. Во всяком случае Смолов — игрок, на которого должны опираться молодые футболисты.- У нас без Акинфеева школа вратарей приличная. Эта не та фигура, которую стоит обсуждать. Если бы на чемпионате мира стоял не Акинфеев, а другой хороший вратарь, ничего бы не изменилось. Да и нельзя сказать, что на мундиале наша команда показала что-то хорошее. Надо говорить правду. Кого мы обыграли, все прекрасно знают. А игру с Испанией я не беру, там нас соперники два часа валтузили, мы вышли в четвертьфинал по пенальти. И быть в восьмерке — не такая уж крупная удача. Что захвалили, перехвалили — это сто процентов. За что они ЗМС получили? А то, что Черчесов сейчас делает — его право: ему дали карт-бланш, и он работает так, как хочет. Но это все проверяется игрой: если все будет в порядке, он всех подряд будет обыгрывать, надо будет ему поаплодировать. Скажем: ну, ребята наши везучего — пускай работает.- Чем он заслужил? Абсолютно ничем! Таких вратарей у нас вся Премьер-лига. У нас в порядке сегодня Беленов, очень прилично играет в воротах. Хорошо смотрится игра Максименко. Не беру в расчет тот мяч, который он пропустил от «Динамо» с чужой половины поля. Яшин и Маслаченко тоже такие пропускали — ничего страшного. На самом деле Максименко стоит здорово. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, и Шунин потом покажет себя с самой лучшей стороны. Но я сомневаюсь в этом выборе.