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Бюджет "Урожая" составляет 70 миллионов рублей

Годовой бюджет краснодарского футбольного клуба "Урожай" составляет 70 млн рублей, его спонсорами и владельцами являются две частные компании. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции генеральный директор клуба Олег Хатылев.

"Спонсоры являются владельцами клуба, это две компании. Бюджет составляет 70 млн рублей на сезон, этого достаточно, чтобы решить нашу задачу - выход в ФНЛ", - цитирует Хатылева ТАСС.

Он уточнил, что клубом владеют "Оптима Юг" и "Ростагро", обе организации - строительные компании.

Рассказывая о планах, гендиректор также сообщил, что клуб планирует сохранить футбольную школу "Кубани" и оставить три команды.

"Хотим сохранить резерв, потому что наш клуб будет жить за счет резерва", - пояснил гендиректор.
2018-08-
Сегодня, 20:30
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№3 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 21:49) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Строительная компания "Урожай"!

Отстроим, соберем, отмоем!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 21:07) #
  • +2
  •  (2)
online

А дальше опять будут побираться и клянчить деньги из бюджета региона... smirk
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 21:01) #
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  •  (2)

Очередной "Распил"/"Отмыв"-клуб?


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007 [жалоба]
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