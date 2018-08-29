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Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем сборной России Игорем Акинфеевым.

Новое соглашение с 32-летним голкипером рассчитано до окончания сезона-2021/22. Акинфеев – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал в основной команде в 2003 году. Акинфеев сыграл за ЦСКА уже 571 матч. На его счету 112 игр за сборную.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 18:18
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5
(4)
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Конечно хорошо, что Игорь остался, но и очень хотелось бы чтобы он попробовал себя в Европе. С другой стороны, Буф до сорокета в Юве и ничего - символ клуба.
Игорю удачи без травм!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№4 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 19:06) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Вот так преданность клубу должна выражаться! Игорьку респект и уважуха. Надеюсь после карьеры игрока он останется в структуре клуба. Такими людьми нельзя разбрасываться....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 18:32) #
  • -8
  •  (8)

Всё правильно...если сумма контракта та же ...а где ещё счастья искать...год -два...подрастают киперы не хуже...но вот только с бизнесом у Гинера...авдемах...ЦСКА...СКОРО С ЕГО РУКОВОДСТВОМ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬ...И ТОГДА ЕГО КОНТРАКТ....НИ КАКОЙ ...И БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 18:24) #
  • +4
  •  (4)

Уважуха Игорьку. Судя по всему он у нас до конца карьеры.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:19) #
  • +5
  •  (5)

И это хорошо.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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