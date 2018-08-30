Олег Кононов: в Тюмени хорошее поле

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов поделился мнением о предстоящей игре с "Енисеем" и об искусственном покрытии стадиона "Геолог":- "Енисей" в каждой игре выходит и борется за победу. Команда достаточно опытная, много футболистов, которые уже играли в премьер-лиге. Видны амбиции тренерского штаба. Команда также играет очень организованно, но проповедует атакующий стиль, меняет схемы игры. Квалифицированная команда, достаточно серьезна в своих амбициях.В Тюмени хорошее поле с искусственным покрытием. Отзывы позитивные и о стадионе и о поле. Мы выставим оптимальный боевой состав, который будет бороться за победу, - приводит слова тренера клубном телевидение.