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Красноярск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Корниленко: было важно обыграть прямого конкурента
Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко после матча с "Анжи" (1:0) отметил, что рад одержать победу над прямым конкурентом.
- Насколько матч был сложным?
- Любая игра тяжелая. Тем более, мы играли с нашими прямыми конкурентами. Играем дома, при наших болельщиках, и не имеем права играть плохо. Поддержка великолепная, стадион тоже, хотелось одержать первую победу на нашем стадионе. Спасибо всем, кто пришел на стадион. Мы их поддержку чувствовали.
- В матче с "Оренбургом" ты получил повреждение. Насколько беспокоит сейчас?
- Повреждение не слишком серьезное, больше неприятное. Оно доставляло некий дискомфорт, чтобы быть готовым на 100 процентов. Надеюсь, пауза на матчи сборных позволит восстановиться полностью.
- Насколько сейчас уместна эта пауза?
- Самое важное, что мы победили сегодня над своим конкурентом. Это очень важно в эмоциональном плане.
- Чем планируешь заниматься в выходные?
- У команды выходные, а мне придется ехать на очередную сессию по поводу учебы на тренера. В декабре надеюсь иметь категорию А.
- В сборную не зовут?
- Поступают звонки, но решил сосредоточиться на выступлениях за клуб. Тяжело в 35 лет разрываться на два фронта.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
- Насколько матч был сложным?
- Любая игра тяжелая. Тем более, мы играли с нашими прямыми конкурентами. Играем дома, при наших болельщиках, и не имеем права играть плохо. Поддержка великолепная, стадион тоже, хотелось одержать первую победу на нашем стадионе. Спасибо всем, кто пришел на стадион. Мы их поддержку чувствовали.
- В матче с "Оренбургом" ты получил повреждение. Насколько беспокоит сейчас?
- Повреждение не слишком серьезное, больше неприятное. Оно доставляло некий дискомфорт, чтобы быть готовым на 100 процентов. Надеюсь, пауза на матчи сборных позволит восстановиться полностью.
- Насколько сейчас уместна эта пауза?
- Самое важное, что мы победили сегодня над своим конкурентом. Это очень важно в эмоциональном плане.
- Чем планируешь заниматься в выходные?
- У команды выходные, а мне придется ехать на очередную сессию по поводу учебы на тренера. В декабре надеюсь иметь категорию А.
- В сборную не зовут?
- Поступают звонки, но решил сосредоточиться на выступлениях за клуб. Тяжело в 35 лет разрываться на два фронта.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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