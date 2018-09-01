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Сергей Корниленко: было важно обыграть прямого конкурента

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко после матча с "Анжи" (1:0) отметил, что рад одержать победу над прямым конкурентом.

- Насколько матч был сложным?

- Любая игра тяжелая. Тем более, мы играли с нашими прямыми конкурентами. Играем дома, при наших болельщиках, и не имеем права играть плохо. Поддержка великолепная, стадион тоже, хотелось одержать первую победу на нашем стадионе. Спасибо всем, кто пришел на стадион. Мы их поддержку чувствовали.

- В матче с "Оренбургом" ты получил повреждение. Насколько беспокоит сейчас?

- Повреждение не слишком серьезное, больше неприятное. Оно доставляло некий дискомфорт, чтобы быть готовым на 100 процентов. Надеюсь, пауза на матчи сборных позволит восстановиться полностью.

- Насколько сейчас уместна эта пауза?

- Самое важное, что мы победили сегодня над своим конкурентом. Это очень важно в эмоциональном плане.

- Чем планируешь заниматься в выходные?

- У команды выходные, а мне придется ехать на очередную сессию по поводу учебы на тренера. В декабре надеюсь иметь категорию А.

- В сборную не зовут?

- Поступают звонки, но решил сосредоточиться на выступлениях за клуб. Тяжело в 35 лет разрываться на два фронта.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Корниленко Крылья Советов Анжи
Сегодня, 16:52
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