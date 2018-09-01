Сергей Корниленко: было важно обыграть прямого конкурента

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко после матча с "Анжи" (1:0) отметил, что рад одержать победу над прямым конкурентом.- Любая игра тяжелая. Тем более, мы играли с нашими прямыми конкурентами. Играем дома, при наших болельщиках, и не имеем права играть плохо. Поддержка великолепная, стадион тоже, хотелось одержать первую победу на нашем стадионе. Спасибо всем, кто пришел на стадион. Мы их поддержку чувствовали.- Повреждение не слишком серьезное, больше неприятное. Оно доставляло некий дискомфорт, чтобы быть готовым на 100 процентов. Надеюсь, пауза на матчи сборных позволит восстановиться полностью.- Самое важное, что мы победили сегодня над своим конкурентом. Это очень важно в эмоциональном плане.- У команды выходные, а мне придется ехать на очередную сессию по поводу учебы на тренера. В декабре надеюсь иметь категорию А.- Поступают звонки, но решил сосредоточиться на выступлениях за клуб. Тяжело в 35 лет разрываться на два фронта.