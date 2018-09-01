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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Азаров: "Крылья" приобретают перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал минимальную победу "Крыльев Советов" над "Анжи" в матче 6-го тура чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Это первая домашняя победа "Крыльев" в нынешнем сезоне.
- Игра держала в напряжении. "Крылья" доминировали по ходу всего матча и одержали заслуженную победу, но нервов потрепали. Поздравляю всех болельщиков с первой домашней победой, желаю успехов нашей команде. Сегодня матч был не в самое удобное время, 1-е сентября, все внимание детям, но все-таки на трибунах было много болельщиков. Благодаря всех. Команде явно нужна поддержка, она заводится, когда трибуны гонят ее вперед. Будут новые победы, клуб усиливается, новый состав. "Крылья" будут работать нас своей игрой и победами.
- Насколько вы вникаете в трансферные вопросы и ждать ли нам новых приобретений?
- Трансферное окно закрыто. Мы постоянно ведем работу, клуб усиливается, приобретает перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень. Просматриваем еще несколько вариантов, но я воздержусь от подробностей, так как любое неосторожно сказанное слово может этому помешать. Но мы рассматривает варианты усиления.
- Это первая домашняя победа "Крыльев" в нынешнем сезоне.
- Игра держала в напряжении. "Крылья" доминировали по ходу всего матча и одержали заслуженную победу, но нервов потрепали. Поздравляю всех болельщиков с первой домашней победой, желаю успехов нашей команде. Сегодня матч был не в самое удобное время, 1-е сентября, все внимание детям, но все-таки на трибунах было много болельщиков. Благодаря всех. Команде явно нужна поддержка, она заводится, когда трибуны гонят ее вперед. Будут новые победы, клуб усиливается, новый состав. "Крылья" будут работать нас своей игрой и победами.
- Насколько вы вникаете в трансферные вопросы и ждать ли нам новых приобретений?
- Трансферное окно закрыто. Мы постоянно ведем работу, клуб усиливается, приобретает перспективных игроков, которые будут выходить на мировой уровень. Просматриваем еще несколько вариантов, но я воздержусь от подробностей, так как любое неосторожно сказанное слово может этому помешать. Но мы рассматривает варианты усиления.
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