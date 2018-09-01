Владислав Игнатьев: "Краснодар" для всех неудобный соперник (видео)

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев высказался о матче с "Краснодаром" (1:2) в 6-м туре чемпионата России.- Повели в счете, но, к сожалению, упустили преимущество. В прошлом сезоне мы такие матчи доводили до победного. В этом почему-то пока не везет. Будем исправляться.- Много факторов. Где-то удача отвернулась, где-то сами недорабатывали, ошибки допускаем.- Непростой график. Через два дня игра на выезде в Уфе, на искусственном поле. В прошлом сезоне все было иначе, стартовали с четырех побед, сейчас все иначе. Ничего еще не упущено, можно исправить ситуацию.- Он ни для кого неудобный. Может быть для "Урала". Тяжело играть с этой командой, тем более быстро забили сегодня, но проиграли.