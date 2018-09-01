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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Владислав Игнатьев: "Краснодар" для всех неудобный соперник (видео)
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев высказался о матче с "Краснодаром" (1:2) в 6-м туре чемпионата России.
- Повели в счете, но, к сожалению, упустили преимущество. В прошлом сезоне мы такие матчи доводили до победного. В этом почему-то пока не везет. Будем исправляться.
- Почему так случается?
- Много факторов. Где-то удача отвернулась, где-то сами недорабатывали, ошибки допускаем.
- Почему так неудачно начали сезон?
- Непростой график. Через два дня игра на выезде в Уфе, на искусственном поле. В прошлом сезоне все было иначе, стартовали с четырех побед, сейчас все иначе. Ничего еще не упущено, можно исправить ситуацию.
- Можно ли сказать, что "Краснодар" неудобный для вас соперник?
- Он ни для кого неудобный. Может быть для "Урала". Тяжело играть с этой командой, тем более быстро забили сегодня, но проиграли.
Rusfootball.info
- Повели в счете, но, к сожалению, упустили преимущество. В прошлом сезоне мы такие матчи доводили до победного. В этом почему-то пока не везет. Будем исправляться.
- Почему так случается?
- Много факторов. Где-то удача отвернулась, где-то сами недорабатывали, ошибки допускаем.
- Почему так неудачно начали сезон?
- Непростой график. Через два дня игра на выезде в Уфе, на искусственном поле. В прошлом сезоне все было иначе, стартовали с четырех побед, сейчас все иначе. Ничего еще не упущено, можно исправить ситуацию.
- Можно ли сказать, что "Краснодар" неудобный для вас соперник?
- Он ни для кого неудобный. Может быть для "Урала". Тяжело играть с этой командой, тем более быстро забили сегодня, но проиграли.
Rusfootball.info
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