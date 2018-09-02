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Сергей Хусаинов: Иванович на 500 процентов сфолил в штрафной

Известный футбольный судья прокомментировал контакт защитника "Зенита" Бранислава Ивановича и форварда "Спартака" Педро Роши в штрафной площади питерцев в матче 6-го тура РПЛ.

"Иванович на 500 процентов сфолил. А поскольку в штрафной площади, это пенальти", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов Спартак Зенит
Сегодня, 20:14
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№12 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А че не 1000%
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№11 Написал: =казылык= (Сегодня, 21:35) #
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Цитата: miktar
как сам два гола забитых ЦСКА свинарям в одном матче не засчитал! молчит хуся?

на дворе 2018 и игра Зенит Спартак,вам ли пукать про судейство,когда Гинер с чемоданчиком из года в год ночевал в судейской,вам в этом году подарили почти половину очков судьи)
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Евгений Буров
знатный свисток на окладе Федуна smirk

По-видимому опять взялся за старое. Снова офис Спартака посетил накануне. С получением пакетов на выходе.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: miktar (Сегодня, 21:08) #
  • -3
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online

как сам два гола забитых ЦСКА свинарям в одном матче не засчитал! молчит хуся?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: Fint Москва (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Реал»
Игра отличная, судья го-но! В обе стороны не поставил, по другому игра могла пойти, ещё интереснее. Иванович трусоват, что в сборной он уклонился от мяча и пропустили, что в Зените уже несколько раз из-за его действий таких, уклоняется от мяча, команду подводя.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: santim (Сегодня, 21:00) #
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online

Хусаинов - эксперт?! Шел бы перед сном посмотреть Зенит-Балтика 1998г. в очередной раз. Поскорей бы загнулся, крысеныш!!!
Регистрация: 31.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Реал»
На матч тв свинные комментаторы гнезда свили. Ну не канал,а свинарник.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:39) #
  • -4
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: holod
мясной хусаинов....

- нужно типа вбросить... а там, глядишь, пригодится, млять smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: holod хамина (Сегодня, 20:25) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
мясной хусаинов....
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
кто бы сомневался,почётная пенсия из хлева.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (8)
online

знатный свисток на окладе Федуна smirk
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 20:18) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Вот сейчас зачем это?от куда эта оглобля вылезла? смотри футбол, получай удовольствие.НЕТ.Свиньям неймется
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
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